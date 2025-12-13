泰柬邊境衝突 柬媒：柬埔寨總理接受提議 擬晚間10時起停火

我的頻道

編譯茅毅／即時報導
柬埔寨總理洪馬內。（路透）
柬埔寨新聞網站「柬中時報」13日報導，柬埔寨總理洪馬內當天下午說，樂見且接受由馬來西亞首相安華提出的泰柬邊境衝突停火倡議。

該報導稱，根據相關安排，泰國與柬埔寨雙方將自13日晚間10時（美東時間早上10時）起停火。

中央社／金邊13日綜合外電報導

柬埔寨媒體指出，柬埔寨總理洪馬內今天下午宣布，柬埔寨歡迎並接受馬來西亞首相安華的停火倡議。根據相關安排，柬泰雙方將自當地時間晚間10時起開始停火。

根據柬埔寨中文媒體「柬中時報」報導，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）表示，柬方歡迎由東協觀察團（ASEAN Observer Team，AOT）負責對停火情況進行監督，以及美國提供衛星監測的支持。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）表示，鑑於柬泰邊境局勢持續緊張，他已分別與柬埔寨總理和泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）通話，敦促雙方立即停止敵對行動，避免局勢進一步升級。

根據柬中時報報導，安華在官方臉書發文表示，他已就相關情勢與美國總統川普進行討論。隨後基於對區域安全的嚴重關切，他分別與柬、泰領袖通話，明確呼籲雙方保持最大克制。

安華還表示，雙方將於當地時間今晚10時，停止一切形式的敵對行為，不得採取任何軍事行動，包括使用武力或向前線調動武裝部隊。

安華還指出，馬來西亞已提議出動由馬來西亞武裝部隊總司令率領的東協觀察團，對地面局勢展開監測，相關行動將同步獲得美國政府提供的衛星監測支持，並於同一時間啟動。

根據報導，安華表示，東協觀察團將綜合地面觀察與衛星監測所得資料，於16日舉行的東協外長會議上提交評估報告。

柬埔寨 邊境 泰國

英王查理三世抗癌報佳音 明年療程將減少 呼籲民眾盡早檢查

