巴西聖保羅強風暴雨釀大停電航班混亂 專家示警危機未解

中央社聖保羅12日專電
受電力不穩問題影響，聖保羅市國內機場孔戈尼亞斯已有312航班受影響。(美聯社)
巴西東南部本週遭遇罕見強風侵襲後，災情持續擴大。聖保羅州除航班大規模取消外，仍有近70萬戶停電，部分地區交通與供水系統受影響，民眾生活陷入混亂。氣象專家警告，南部、東南部恐再現暴雨強風。

根據CNN巴西新聞網報導，自10日至今天上午，聖保羅市國內機場孔戈尼亞斯（Congonhas）已有312航班受影響，國際機場瓜魯柳斯（Guarulhos）則有117班，全州累計429班航班取消或延誤。多名旅客表示，今天仍有航班臨時取消，機場資訊看板持續異動。

航空公司GOL、Latam與Azul均證實營運受惡劣天氣影響，並提供旅客免費改期或保留票款等彈性措施。

另外，根據巴西新聞網站G1的統計，強風發生超過50小時後，大聖保羅地區仍有68.9萬戶未恢復供電，最高峰時曾有220萬戶停電。首府聖保羅市受影響最嚴重，約50.8萬戶仍無電可用。

停電造成多項公共服務中斷，包括167處交通號誌無法運作，導致交通壅塞；多個社區因抽水站停擺出現供水不穩；市區至少382棵樹木傾倒，部分路段仍待清理。

供電公司Enel表示，強風由南部形成的副熱帶氣旋引發，風速最高達時速98公里，持續約12小時，導致大量樹木與物體砸落電線。公司強調已恢復180萬戶供電，但仍無法預估全面復電時間。

氣象公司Climatempo及巴西國家氣象研究所（Inmet）向新聞網站UOL表示，造成此次災情的副熱帶氣旋雖已減弱，但南部與東南部的大氣條件仍高度不穩定，仍可能出現強降雨、雷暴、冰雹與時速80公里以上的強風。

氣象專家警告，部分地區累積雨量可能達到150至200毫米，等同於整個12月的平均雨量，恐引發新一波淹水、土石滑動與基礎設施受損。

UOL報導指出，極端天氣事件的頻率近年明顯增加，與全球氣候變遷及南大西洋海溫異常偏高有關，使副熱帶氣旋更容易形成並向人口密集區域移動。

在復電進度仍不明朗、航班調度尚未完全恢復之際，專家呼籲地方政府加強災害預警系統與城市韌性建設，以因應未來可能更頻繁的極端氣候衝擊。聖保羅州政府則提醒民眾密切留意官方發布的天氣警報，避免前往易淹水或樹木傾倒風險高的區域。

