川普稱泰柬同意停火 兩國態度保留 泰總理僅提通話很順利

泰國總理阿努廷。(美聯社)

美國總統川普 12日指出，泰國 和柬埔寨經連日致命的邊境衝突後，兩國總理已同意「全面停止交火」；不過泰國總理阿努廷稍早僅表示，與川普的通話「很順利」，但未提及兩國同意停火。

中央社引述法新社報導，川普與泰國、柬埔寨領導人通話後，12日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「他們已同意自今晚起全面停止射擊，並恢復我與他們簽訂、在馬來西亞傑出首相安華協助下最初達成的和平協議。」對此兩國政府態度保留，並未證實。

川普宣稱：「兩國都已準備好迎向和平，並繼續與美國進行貿易。」

泰國看守總理阿努廷12日晚與川普通話後，深夜召開記者會，他表示川普希望和平，盼泰國停止軍事行動，恢復先前達成的停火協議。不過阿努廷對川普表示，泰國遵守泰柬雙方的協議，但柬埔寨卻違反有關條件，因此泰國必須反擊。

另外，阿努廷承認其少數政府在經濟困境、政治動盪與泰柬邊境緊張下已無法有效施政後，皇家憲報12日刊登解散眾議院 的王室敕令，為45至60天內舉行大選鋪路。

阿努廷11日晚間在臉書寫道，「我正將權力歸還人民」，泰媒隨即報導他已請求王室，希望解散眾議院並舉行大選。

泰國民族報報導，泰國國王瓦吉拉隆功在敕令前言中指出，阿努廷告知他，政府在泰國面臨日益加劇的挑戰，包括經濟不確定性、社會緊張、國內政治衝突、國際關係變化與地緣政治風險，以及泰柬邊境局勢不安之際，並未在眾議院掌握多數。

聲明表示，政府已「用盡所有方法」處理緊急危機並恢復穩定，但也強調有效施政必須建立在穩定之上，而在巨大政治壓力下運作的少數政府無法保障這一點。聲明警告，若情勢持續，泰國將面臨政治不穩、國際信心流失、重大經濟損害，以及人民對議會制度與民主的信任被侵蝕。