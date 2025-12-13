我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州女花10美元買二手店撲滿 打開一看竟藏逾2000美元

H200不吃香？白宮AI沙皇：中改用國產晶片 拚半導體自立

川普稱泰柬同意停火 兩國態度保留 泰總理僅提通話很順利

編譯中心╱綜合12日電
泰國總理阿努廷。(美聯社)
泰國總理阿努廷。(美聯社)

美國總統川普12日指出，泰國和柬埔寨經連日致命的邊境衝突後，兩國總理已同意「全面停止交火」；不過泰國總理阿努廷稍早僅表示，與川普的通話「很順利」，但未提及兩國同意停火。

中央社引述法新社報導，川普與泰國、柬埔寨領導人通話後，12日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「他們已同意自今晚起全面停止射擊，並恢復我與他們簽訂、在馬來西亞傑出首相安華協助下最初達成的和平協議。」對此兩國政府態度保留，並未證實。

川普宣稱：「兩國都已準備好迎向和平，並繼續與美國進行貿易。」

泰國看守總理阿努廷12日晚與川普通話後，深夜召開記者會，他表示川普希望和平，盼泰國停止軍事行動，恢復先前達成的停火協議。不過阿努廷對川普表示，泰國遵守泰柬雙方的協議，但柬埔寨卻違反有關條件，因此泰國必須反擊。

另外，阿努廷承認其少數政府在經濟困境、政治動盪與泰柬邊境緊張下已無法有效施政後，皇家憲報12日刊登解散眾議院的王室敕令，為45至60天內舉行大選鋪路。

阿努廷11日晚間在臉書寫道，「我正將權力歸還人民」，泰媒隨即報導他已請求王室，希望解散眾議院並舉行大選。

泰國民族報報導，泰國國王瓦吉拉隆功在敕令前言中指出，阿努廷告知他，政府在泰國面臨日益加劇的挑戰，包括經濟不確定性、社會緊張、國內政治衝突、國際關係變化與地緣政治風險，以及泰柬邊境局勢不安之際，並未在眾議院掌握多數。

聲明表示，政府已「用盡所有方法」處理緊急危機並恢復穩定，但也強調有效施政必須建立在穩定之上，而在巨大政治壓力下運作的少數政府無法保障這一點。聲明警告，若情勢持續，泰國將面臨政治不穩、國際信心流失、重大經濟損害，以及人民對議會制度與民主的信任被侵蝕。

因此敕令認定，解散眾議院並重新舉行大選是最適當的前進方式，能讓決策權迅速回到人民手中，並促成一個擁有明確治理授權、能穩定執政的多數政府。

柬埔寨撤離民眾12日安全區停留，柬埔寨內政部表示，截至12日下午，因持續不斷的中...
柬埔寨撤離民眾12日安全區停留，柬埔寨內政部表示，截至12日下午，因持續不斷的中泰邊境衝突而撤離的柬埔寨人數已超過30萬人。 (新華社)

泰國 川普 眾議院

上一則

熊害死傷創高 日本2025年度漢字「熊」 滑雪客分享遭追趕驚魂

下一則

美要烏後撤設非軍事區緩衝 澤倫斯基：須人民公投決定

延伸閱讀

川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」

川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」
「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡
川普「金卡」移民值得嗎？律師這麼說

川普「金卡」移民值得嗎？律師這麼說
川普宣布：泰國與柬埔寨同意停止邊境交火

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停止邊境交火

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷