我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

英國爆超級流感 日均2660病患住院 衛生大臣籲醫師取消罷工

編譯中心╱綜合12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國衛生大臣斯特里廷。(歐新社)
英國衛生大臣斯特里廷。(歐新社)

英國衛生部門主管12日警告，英國正面臨「前所未見的超級流感浪潮」。在此同時，英國衛生大臣呼籲醫師取消原定在聖誕節前的五天罷工行動。

中央社引述法新社報導，英國衛生大臣斯特里廷表示，國民保健署（NHS）目前處於「極度危險的狀況」，隨著流感病例攀升，面臨自新冠疫情以來從未有過的嚴峻挑戰。

國民保健署12日公布的數據顯示，流感病例數創下歷年同期新高。上周平均每天有2660名住院病患，病例數在一周內激增55%。

國民保健署國家醫療總監潘迪特表示：「在需求量創歷史新高，以及住院醫師即將罷工的情況下，這波前所未見的超級流感，讓國民保健署面臨年度最嚴峻的情況。」

斯特里廷說，在病例高峰前染病數據可能還會再增加兩倍，目前醫院內部狀況已「令人無法接受」。

國民保健署的運作一直是英國重要政治議題，英國首相施凱爾領導的工黨政府正承受面臨縮短候診時間的壓力。如果罷工如期登場，這將是自2023年3月以來醫護第14次罷工行動。

醫療人員與政府之間的爭議圍繞在薪資待遇及訓練機會短缺。斯特里廷雖在訓練機會上同意醫師工會的訴求，但他強調，政府「無法也不會在薪資議題上讓步」。

英國面臨「前所未見的超級流感浪潮」，衛生大臣呼籲醫師取消原定在聖誕節前的五天罷工...
英國面臨「前所未見的超級流感浪潮」，衛生大臣呼籲醫師取消原定在聖誕節前的五天罷工行動。(歐新社)

流感 罷工 聖誕節

上一則

星巴克來了？北韓咖啡廳風格雷同暴紅 集點能換Labubu

下一則

世衛再確認疫苗與自閉症無關 美衛生部長仍反對

延伸閱讀

澤倫斯基將赴柏林會歐洲領袖 聚焦俄烏和平談判進展

澤倫斯基將赴柏林會歐洲領袖 聚焦俄烏和平談判進展
英國爆發超級流感 衛生大臣盼醫師放棄罷工

英國爆發超級流感 衛生大臣盼醫師放棄罷工
北京否認英相敲定訪中 對英國制裁中企提交涉

北京否認英相敲定訪中 對英國制裁中企提交涉
澤倫斯基將與英法德領袖會談 隨後見北約及歐盟領導人

澤倫斯基將與英法德領袖會談 隨後見北約及歐盟領導人

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控