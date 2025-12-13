英國爆超級流感 日均2660病患住院 衛生大臣籲醫師取消罷工

英國衛生大臣斯特里廷。(歐新社)

英國衛生部門主管12日警告，英國正面臨「前所未見的超級流感 浪潮」。在此同時，英國衛生大臣呼籲醫師取消原定在聖誕節 前的五天罷工 行動。

中央社引述法新社報導，英國衛生大臣斯特里廷表示，國民保健署（NHS）目前處於「極度危險的狀況」，隨著流感病例攀升，面臨自新冠疫情以來從未有過的嚴峻挑戰。

國民保健署12日公布的數據顯示，流感病例數創下歷年同期新高。上周平均每天有2660名住院病患，病例數在一周內激增55%。

國民保健署國家醫療總監潘迪特表示：「在需求量創歷史新高，以及住院醫師即將罷工的情況下，這波前所未見的超級流感，讓國民保健署面臨年度最嚴峻的情況。」

斯特里廷說，在病例高峰前染病數據可能還會再增加兩倍，目前醫院內部狀況已「令人無法接受」。

國民保健署的運作一直是英國重要政治議題，英國首相施凱爾領導的工黨政府正承受面臨縮短候診時間的壓力。如果罷工如期登場，這將是自2023年3月以來醫護第14次罷工行動。