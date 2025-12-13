世衛再確認疫苗與自閉症無關 美衛生部長仍反對

我的頻道

編譯中心╱綜合12日電
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。(歐新社)
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。(歐新社)

世界衛生組織一項新分析再次確認，接種疫苗與自閉症之間不存在因果關係。這與美國流傳的某些理論相反。

中央社引述法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）上個月修訂官網內容，措詞削弱過去基於科學所抱持的立場，即疫苗接種不會導致自閉症這種發展障礙。多年的研究證明，疫苗接種與自閉症或其他神經發育障礙之間沒有因果關係。但美國衛生部長小甘迺迪長期公開發表反疫苗言論，並持續不正確地宣稱疫苗與自閉症有關。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在日內瓦的記者會中強調，自閉症不是疫苗的副作用。「世界衛生組織公布全球疫苗安全諮詢委員會根據現有證據的最新分析，疫苗與自閉症之間沒有因果關係。」

該委員會審閱過去15年來在多國針對含有硫柳汞（一種防止多劑型玻璃小瓶遭細菌和真菌汙染的防腐劑）及鋁佐劑疫苗的31項研究。

譚德塞表示：「委員會作成結論，證據顯示疫苗與自閉症無關，包括含有鋁或硫柳汞的疫苗。」「這是繼2002年、2004年和2012年之後，針對相關證據進行的第四次審查，所有審查結果都得出相同結論，即疫苗不會導致自閉症，如同所有醫療產品，疫苗可能會產生副作用，世界衛生組織也持續監控。但自閉症並非接種疫苗後會產生的副作用。」

