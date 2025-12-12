研究：伊斯坦堡恐有「規模7強震」 關鍵斷層已蠢動20年

我的頻道

編譯梁采蘩／即時報導
土耳其伊斯坦堡1766年曾發生規模7.1強震，但此後長達約100英里的斷層段落從未再破裂。長期累積的能量使科學界普遍認為，該地區遲早會迎來下一次大地震。（美聯社）
土耳其伊斯坦堡1766年曾發生規模7.1強震，但此後長達約100英里的斷層段落從未再破裂。長期累積的能量使科學界普遍認為，該地區遲早會迎來下一次大地震。（美聯社）

科學家警告，土耳其馬爾馬拉海下方的主要斷層近年出現令人不安的變化，可能顯示一場大地震正逐步逼近。紐約時報報導，11日刊登於「科學」（Science）期刊的新研究指出，該區地震活動近20年來沿馬爾馬拉主斷層逐步向東推移，最新一次為今年4月、規模6.2的地震，震源位置已更靠近土耳其最大城伊斯坦堡。

倫敦大學學院地震學家希克斯（Stephen Hicks）形容：「伊斯坦堡正落在瞄準線上。」研究聚焦的馬爾馬拉主斷層位於伊斯坦堡西南方海底，是北安那托利亞斷層帶的一部分。這段斷層長約9至13英里，被認為已長期未釋放能量，若破裂可能引發規模7或以上的強震，對人口1600萬的伊斯坦堡造成毀滅性衝擊。

土耳其長期受到強震威脅。2023年南部發生規模7.8、7.5連動強震，造成至少5萬5000人罹難。1766年伊斯坦堡曾發生規模7.1強震，但此後長達約100英里的斷層段落從未再破裂。長期累積的能量使科學界普遍認為，該區遲早會迎來下一次大地震。

不過，並非所有專家都認定這些地震確實呈現「推移模式」。康乃爾大學地震科學家賀伯德（Judith Hubbard）表示，研究中僅包含四起中型地震，數據有限，「這些事件也可能只是剛好看起來像在往東移動的普通地震。」但她同時強調，無論模式是否成立，「斷層上的危險應力確實正在累積，一場大型破壞性地震終將發生」。

雖然無法保證下一次地震會是所有人擔心的「規模7以上」，但若斷層再發生一次中型地震，可能讓東側的鎖固區承受更大應力，進而引發那道令人畏懼的斷層破裂。而地震規模只要小幅提升，釋放能量卻可能呈倍數增長，因此即便是規模約6中後段的地震，也足以重創伊斯坦堡。

地質風險之外，人為因素也加劇伊斯坦堡的脆弱性。賀伯德警告，數十年來城市快速且缺乏管制的擴張，使許多建物位於地基鬆軟區，加上建築標準未落實，都讓伊斯坦堡在未來強震面前處境格外危險。

至於這場強震會如何、何時引發，至今仍無法確定。德國赫姆霍茲地球科學中心專家馬丁內斯－加松（Patricia Martínez-Garzón）說：「地震無法預測。」但及早辨識異常訊號、加強減災措施，對挽救生命至關重要。

日本青森強震規模上修至6.9、深度更淺 海嘯注意報全解除

日本青森規模6.7強震 氣象廳：非「後發地震」警告範圍

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

不排除311強震重演 日首發北海道、三陸沖後發地震注意情報

