我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事會同意重任命所有聯準銀行總裁 暫緩解獨立性憂慮

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

日本青森強震規模上修至6.9、深度更淺 海嘯注意報全解除

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5地震，北海道札幌市JR札幌車站內感到困惑的民眾。（路透）
日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5地震，北海道札幌市JR札幌車站內感到困惑的民眾。（路透）

日本青森縣東方海域於當地時間12日上午11時44分左右發生地震，氣象廳初步推估地震規模為6.7、震源深度約20公里，青森縣等地觀測到最大震度4。NTV新聞報導，氣象廳經進一步檢視後，將地震規模上修為芮氏6.9，震源深度修正為17公里。

氣象廳先前曾對北海道、青森縣、岩手縣及宮城縣發布海嘯注意報，但已於下午2時5分全部解除。不過，「北海道・三陸沖後發地震注意情報」仍持續發布中。

根據HTB北海道新聞消息，新幹線與在來線並未因地震停駛。部分列車因接收到緊急地震速報而一度暫停行駛，目前已陸續恢復運行。但受到大雪與低溫影響，仍有誤點情形。札幌市地下鐵東西線與南北線一度實施減速運行，現已恢復正常，並無傳出傷者。

NHK報導，青森縣平內町有一名居民在準備避難時於自宅玄關跌倒，已送醫治療且意識清醒。八戶市、北海道函館市及宮城縣等地目前尚未接獲具體災情報告。函館市災害對策課職員表示：「搖晃約持續20至30秒，因為我在6樓，橫向搖晃時間較長，但沒有物品倒落或損害。」八戶市危機管理課職員說：「出現約20至30秒的橫向搖晃，但並未發生文件從架上掉落等情況。」

正出席參議院預算委員會的首相高市早苗表示：「需要採取防災措施地區的民眾，應持續留意氣象廳及地方政府發布的相關資訊，同時重新確認安全的避難場所與避難路線，並落實家具固定等日常地震防災準備。此外，一旦感受到搖晃，也要保持能夠立刻避難的準備，在確保安全的前提下，持續進行社會與經濟活動。」

地震 高市早苗 參議院

上一則

富比世百大最具影響力女性 高市初登榜拿第3 獵魔女團也入選

下一則

票選結果出爐 「熊」首登日本年度字 反映熊害層出不窮

延伸閱讀

日本青森規模6.7強震 氣象廳：非「後發地震」警告範圍

日本青森規模6.7強震 氣象廳：非「後發地震」警告範圍
日本青森外海發生規模6.7強震 氣象廳發海嘯注意報

日本青森外海發生規模6.7強震 氣象廳發海嘯注意報
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
地震前兆？北海道2千條沙丁魚擱淺 青森遇強震

地震前兆？北海道2千條沙丁魚擱淺 青森遇強震

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪