日本青森強震規模上修至6.9、深度更淺 海嘯注意報全解除

日本青森縣東方海域於當地時間12日上午11時44分左右發生地震 ，氣象廳初步推估地震規模為6.7、震源深度約20公里，青森縣等地觀測到最大震度4。NTV新聞報導，氣象廳經進一步檢視後，將地震規模上修為芮氏6.9，震源深度修正為17公里。

氣象廳先前曾對北海道、青森縣、岩手縣及宮城縣發布海嘯注意報，但已於下午2時5分全部解除。不過，「北海道・三陸沖後發地震注意情報」仍持續發布中。

根據HTB北海道新聞消息，新幹線與在來線並未因地震停駛。部分列車因接收到緊急地震速報而一度暫停行駛，目前已陸續恢復運行。但受到大雪與低溫影響，仍有誤點情形。札幌市地下鐵東西線與南北線一度實施減速運行，現已恢復正常，並無傳出傷者。

NHK報導，青森縣平內町有一名居民在準備避難時於自宅玄關跌倒，已送醫治療且意識清醒。八戶市、北海道函館市及宮城縣等地目前尚未接獲具體災情報告。函館市災害對策課職員表示：「搖晃約持續20至30秒，因為我在6樓，橫向搖晃時間較長，但沒有物品倒落或損害。」八戶市危機管理課職員說：「出現約20至30秒的橫向搖晃，但並未發生文件從架上掉落等情況。」

正出席參議院 預算委員會的首相高市早苗 表示：「需要採取防災措施地區的民眾，應持續留意氣象廳及地方政府發布的相關資訊，同時重新確認安全的避難場所與避難路線，並落實家具固定等日常地震防災準備。此外，一旦感受到搖晃，也要保持能夠立刻避難的準備，在確保安全的前提下，持續進行社會與經濟活動。」