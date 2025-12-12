日本青森規模6.7強震 氣象廳：非「後發地震」警告範圍

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
一列新幹線列車9日從東京車站出發，前往日本北部。（路透）
日本青森縣東方海域於當地時間12日上午11時44分左右發生規模推估為6.7的地震，北海道的函館市與青森縣的八戶市等地測到最大震度4，氣象廳隨後發布海嘯注意報，呼籲民眾立即上岸並遠離海岸，並且舉行緊急記者會說明情況。

富士電視台報導，該地區於8日夜間也曾發生震源在青森縣東方外海的規模7.5地震。氣象廳等相關單位指出，北海道至三陸外海一帶再次發生其他大型地震的可能性較平時升高，因此已發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」。

NHK報導，氣象廳地震與海嘯對策企畫官清本真司在記者會上表示，目前已經觀測到海嘯，但若情況能持續維持穩定，預計再過約一至兩小時便可研議是否解除海嘯注意報。

他說，此次地震規模為6.7，而目前發布的「北海道・三陸沖後發地震注意情報」中所指的「後發地震」是指規模8以上的大型地震，因此本次不屬於適用範圍。不過，仍希望民眾持續確認並做好地震防災準備。

NTV指出，氣象廳表示，截至12日下午12時43分前所觀測到的海嘯到達時間與高度，青森縣八戶港於下午12時38分觀測到0.2公尺；北海道襟裳町於下午12時35分觀測到0.2公尺；青森縣陸奧小川原港於下午12時19分觀測到約數公分。青森縣陸奧市關根濱則無法正常觀測。

氣象廳稍早對青森縣太平洋沿岸、岩手縣、北海道太平洋沿岸中部及宮城縣發布海嘯注意報，預估海嘯最大高度為一公尺，呼籲發布注意報地區的民眾應遠離海岸及河川出海口，切勿靠近。

地震 海嘯 日本

