馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

馬查多晚了一天親自到挪威領取諾貝爾和平獎，過程驚險。（美聯社）

委內瑞拉 反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，10日抵達挪威奧斯陸。她戴上假髮喬裝，通過10個軍方檢查哨、冒險搭船橫越加勒比海，據報美國川普 政府知情，期間兩架美軍F-18戰機盤旋附近空域40分鐘掩護。

現年58歲的馬查多過去10年遭到委國總統馬杜洛政府禁止出境，她指控馬杜洛政權在大選舞弊而遭威脅逮捕，已躲藏超過一年。

華爾街日報報導，馬查多7日下午開始行動，她戴上假髮喬裝，離開藏匿一年的卡拉卡斯郊區住所，目標是一處海岸漁村，乘上預先安排的小型漁船。她與兩名協助者一路上遇到10個軍事檢查哨，三人多次險象環生，但每次都成功避開盤查，最終在午夜前抵達海岸。這段10小時路程據稱「高度緊繃」。

她抵達海岸後短暫休息，9日清晨5時搭上一艘木製漁船，前往加勒比海島嶼庫拉索，這段航程充滿危險，途中因遭遇強風惡浪延誤。

報導指出，這趟逃亡籌畫約兩個月，由一個曾協助多名委國人士逃離的在地組織操作。團隊在出海前還致電美軍，告知船上乘員身分，避免在加勒比海遭到誤襲。一名接近行動的人士說：「我們特地協調，讓美軍知道馬查多將從哪一片海域離開，避免船隻被誤炸。」

知情人士稱，川普政府知悉這項行動，但介入程度不明。美國海軍與五角大廈拒絕評論。

航跡資料顯示，馬查多乘船前往庫拉索期間，兩架美國海軍F-18戰機進入委內瑞拉附近空域，盤旋約40分鐘，這是美軍自9月增兵加勒比海以來最接近委內瑞拉領空的一次。

馬查多9日下午抵達庫拉索。一名由川普政府資助、專門執行撤離任務的私人承包商在當地迎接。她因長途奔波極度疲憊，在當地旅館休息一晚。

10日清晨，諾貝爾頒獎儀式舉行之際，一架由邁阿密友人提供的行政專機自庫拉索起飛，經美國緬因州轉往奧斯陸。馬查多在登機前錄下一段話，感謝「許多人冒著生命危險」協助她離境。她於10日晚間抵達奧斯陸。

這場逃亡行動高度保密，挪威諾貝爾協會在和平獎頒獎典禮開始時，仍表示不知馬查多身在何處，委員會主席僅透露，她經歷「極度危險的旅程」。馬查多的女兒安娜．馬查多代為出席領獎。

英國廣播公司（BBC）報導，馬查多抵奧斯陸後，在旅館陽台向支持者揮手致意，這是她藏匿超過一年以來首度現身。群眾在飯店外高呼她的名字，她將手放在胸前與支持者合唱，隨後步出飯店與民眾近距離互動。

儘管風險極高，馬查多11日在旅館受訪表示她仍計畫返回委內瑞拉，「我當然會回去」。她說，希望「盡快終結暴政，讓委國獲得自由」。

馬查多預計訪問歐洲各國，為委內瑞拉的政治運動爭取支持，最後將訪問華府。

華爾街日報指出，據美國和委內瑞拉的與會者透露，周三晚上，馬查多的支持者與外國官員在奧斯陸大酒店的宴會廳享用諾貝爾獎 特供的五道菜晚宴時，逃亡細節在賓客中流傳開來。

報導也指出，離開委內瑞拉可能會讓馬查多面臨被禁止回國的風險，會削弱她在國內的影響力，就像過去幾位被迫流亡的反對派領袖所面臨的遭遇。委內瑞拉檢察總長薩博先前警告，如果馬查多前往挪威，將被視為逃犯。