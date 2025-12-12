我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

馬查多出逃內幕曝光：喬裝闖10哨站搭木船渡海 美軍F-18掩護

編譯盧思綸／綜合報導
馬查多晚了一天親自到挪威領取諾貝爾和平獎，過程驚險。（美聯社）
委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多祕密逃離委國，10日抵達挪威奧斯陸。她戴上假髮喬裝，通過10個軍方檢查哨、冒險搭船橫越加勒比海，據報美國川普政府知情，期間兩架美軍F-18戰機盤旋附近空域40分鐘掩護。

現年58歲的馬查多過去10年遭到委國總統馬杜洛政府禁止出境，她指控馬杜洛政權在大選舞弊而遭威脅逮捕，已躲藏超過一年。

華爾街日報報導，馬查多7日下午開始行動，她戴上假髮喬裝，離開藏匿一年的卡拉卡斯郊區住所，目標是一處海岸漁村，乘上預先安排的小型漁船。她與兩名協助者一路上遇到10個軍事檢查哨，三人多次險象環生，但每次都成功避開盤查，最終在午夜前抵達海岸。這段10小時路程據稱「高度緊繃」。

她抵達海岸後短暫休息，9日清晨5時搭上一艘木製漁船，前往加勒比海島嶼庫拉索，這段航程充滿危險，途中因遭遇強風惡浪延誤。

報導指出，這趟逃亡籌畫約兩個月，由一個曾協助多名委國人士逃離的在地組織操作。團隊在出海前還致電美軍，告知船上乘員身分，避免在加勒比海遭到誤襲。一名接近行動的人士說：「我們特地協調，讓美軍知道馬查多將從哪一片海域離開，避免船隻被誤炸。」

知情人士稱，川普政府知悉這項行動，但介入程度不明。美國海軍與五角大廈拒絕評論。

航跡資料顯示，馬查多乘船前往庫拉索期間，兩架美國海軍F-18戰機進入委內瑞拉附近空域，盤旋約40分鐘，這是美軍自9月增兵加勒比海以來最接近委內瑞拉領空的一次。

馬查多9日下午抵達庫拉索。一名由川普政府資助、專門執行撤離任務的私人承包商在當地迎接。她因長途奔波極度疲憊，在當地旅館休息一晚。

10日清晨，諾貝爾頒獎儀式舉行之際，一架由邁阿密友人提供的行政專機自庫拉索起飛，經美國緬因州轉往奧斯陸。馬查多在登機前錄下一段話，感謝「許多人冒著生命危險」協助她離境。她於10日晚間抵達奧斯陸。

這場逃亡行動高度保密，挪威諾貝爾協會在和平獎頒獎典禮開始時，仍表示不知馬查多身在何處，委員會主席僅透露，她經歷「極度危險的旅程」。馬查多的女兒安娜．馬查多代為出席領獎。

英國廣播公司（BBC）報導，馬查多抵奧斯陸後，在旅館陽台向支持者揮手致意，這是她藏匿超過一年以來首度現身。群眾在飯店外高呼她的名字，她將手放在胸前與支持者合唱，隨後步出飯店與民眾近距離互動。

儘管風險極高，馬查多11日在旅館受訪表示她仍計畫返回委內瑞拉，「我當然會回去」。她說，希望「盡快終結暴政，讓委國獲得自由」。

馬查多預計訪問歐洲各國，為委內瑞拉的政治運動爭取支持，最後將訪問華府。

華爾街日報指出，據美國和委內瑞拉的與會者透露，周三晚上，馬查多的支持者與外國官員在奧斯陸大酒店的宴會廳享用諾貝爾獎特供的五道菜晚宴時，逃亡細節在賓客中流傳開來。

報導也指出，離開委內瑞拉可能會讓馬查多面臨被禁止回國的風險，會削弱她在國內的影響力，就像過去幾位被迫流亡的反對派領袖所面臨的遭遇。委內瑞拉檢察總長薩博先前警告，如果馬查多前往挪威，將被視為逃犯。

馬查多曾公開支持川普在該地區的軍事集結，並認為需要以可信的武力威脅才能迫使馬杜洛下台。但被問到是否支持美國對委內瑞拉空襲時，馬查多並未直接回答，僅說委內瑞拉人民不希望發生戰爭。

馬查多出逃路徑圖 資料來源／航班追蹤網站Flightradar24、華爾街日報
馬查多出逃路徑圖 資料來源／航班追蹤網站Flightradar24、華爾街日報

