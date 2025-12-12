富比世百大最具影響力女性 高市初登榜拿第3 獵魔女團也入選

富比世10日公布2025年全球百大最具影響力女性，日本首相高市早苗首次上榜榮登第3名。(路透)

美國雜誌富比世 （Forbes）10日公布2025年全球百大最具影響力女性，歐盟執委會主席范德賴恩連續四年蟬聯榜首，歐洲央行總裁拉加德位列第二，日本 首相高市早苗首次上榜，榮登第三名；值得注意的是，動畫電影「Kpop獵魔女團」，的幕後女性團隊也進入榜單，是本次唯一以團體入選者。

富比世百大榜單入選者涵蓋商業、科技、金融、媒體娛樂、政治政策與慈善等領域，共有來自25國的100位女性上榜。入選者總計掌握超過4.9兆美元營收、雇用超過930萬名員工，影響力遍及經濟總量合計占全球GDP一半以上的國家。

高市首度上榜，富比世介紹時強調，她是日本史上第一位女性首相，在半導體安全、防衛重整與人口壓力升高的關鍵時刻，肩負率領GDP規模達4兆2000億美元日本的重任。

富比世指出，高市的施政決定不僅左右日本國內方向，也將形塑「東亞權力平衡及全球製造業穩定」，其領導風格與決斷能力，成為她高居榜單第3的主要原因。

義大利總理梅洛尼與墨西哥 總統薛恩鮑姆，則分別位列第四名與第五名。

多次入榜的台裔美國半導體大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰，在與OpenAI達成數百億美元合作後，被視為有望重塑全球AI生態，今年排名躍居第10，比2024年名次一舉前進16名；35歲流行樂天后泰勒絲位居第21位，是入選者中最年輕的女性。

此外，主導今年全球文化潮流的Netflix原創動畫電影「Kpop獵魔女團」，幕後女性團隊也進入榜單，排名第100，是本次唯一以團體入選者。

名單除了包含17位首次上榜的新面孔外，還有44位企業執行長，創近五年來新高；而本次入榜的16位女性政治領袖中，有八位是現任國家元首；另有13位億萬富翁，總身價達1805億美元。

「當今的權力不再局限於任何單一領域或頭銜，而今年的榜單清楚證明這一點，」富比世女性（ForbesWomen）總編輯麥格拉斯表示，「蘇姿丰與等科技先驅正在打造未來；從日本到墨西哥的政治領袖正重塑全球秩序，這些領袖提醒我們，2025年的影響力跨越國界、產業與平台，而女性正於各處推動這股動能。」

全球百大最具影響力女性榜單是依據財力、媒體關注度、影響力與權力範圍等四大指標，選出年度進榜者。