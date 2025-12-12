我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

稀土原礦全球第6 越南修法禁止出口 確保自給自足

編譯黃淑玲／綜合11日電
越南一家礦業公司的稀土氧化物樣本。(路透)
越南一家礦業公司的稀土氧化物樣本。(路透)

越南國會修改礦產法，明年1月起將禁止稀土原礦出口。這是越南全面修訂國家地質與礦產法的一部分，新版法律加強對礦床的管控，並為整個產業制定新的規範。

根據明年1月生效的新法，政府將「嚴格」控制稀土的勘探、開採與加工，並禁止稀土原礦出口。只有獲得政府批准的企業才可從事稀土的開採、加工與使用。

新法指出，越南將鼓勵在稀土提取、礦石選別、分離與深度加工等領域與國際合作，合作方式包括研究、技術移轉與技術發展，以利支持國內的稀土產業發展。

根據美國地質調查局今年3月的報告，越南擁有350萬噸稀土礦藏量，排名全球第六。這與該機構先前估計的約2200萬噸相比大幅下修。如果能擁有2200萬噸稀土礦藏，排名就會是全球第二大、僅次於中國。

稀土包含17種金屬元素，應用範圍從智慧型手機、筆電，到戰機、飛彈等，十分廣泛，目前關鍵供應鏈幾乎全被中國控制。

越南新修的法律也指出，稀土的深度加工必須與產業生態系統的發展相連結，以提升越南的本地價值鏈，並確保在稀土領域自給自足。政府網站上的公告顯示，越南農業與環境部正在制定國家稀土礦產策略，預定明年初提出。

稀土 越南 供應鏈

上一則

奧地利新法 禁14歲以下女學生戴頭巾上學 1.2萬人受影響

下一則

日本青森規模6.7強震 氣象廳：非「後發地震」警告範圍

延伸閱讀

美國明簽六國聯盟宣言 反制中國稀土控管、AI崛起

美國明簽六國聯盟宣言 反制中國稀土控管、AI崛起
越南河內霧霾嚴重 明年7月起管制機車進入市中心

越南河內霧霾嚴重 明年7月起管制機車進入市中心
守住稀土資源 越南修法 禁止稀土原礦出口

守住稀土資源 越南修法 禁止稀土原礦出口
林柏宏「96分鐘」紅到越南 阿姨勾手合影像老朋友

林柏宏「96分鐘」紅到越南 阿姨勾手合影像老朋友

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪