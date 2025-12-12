我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

吐瓦魯9珊瑚環礁已2個沉入海中 首批氣候移民抵澳

編譯中心／綜合11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
吐瓦魯由九個珊瑚環礁組成，地勢極低，由於海平面上升，已有兩個珊瑚環礁幾乎完全沒入海中。(路透)
吐瓦魯由九個珊瑚環礁組成，地勢極低，由於海平面上升，已有兩個珊瑚環礁幾乎完全沒入海中。(路透)

路透報導，澳洲外交官員11日表示，首批來自南太平洋島國吐瓦魯的氣候移民已經抵達澳洲。吐瓦魯是全球最受氣候變遷威脅的地方之一。該國由九個珊瑚環礁組成，地勢極低，最高點海拔僅四公尺，由於海平面上升，已有兩個珊瑚環礁幾乎已完全沒入海中。

澳洲將於2026年迎來全球首批正式被認可的氣候難民。這些來自吐瓦魯的移民，是根據2023年澳洲與吐瓦魯簽署的「睦鄰友好聯盟協議」。吐瓦魯位於澳洲與夏威夷之間，人口僅1萬1000人，已有超過三分之一申請簽證搬往澳洲。

為了防止吐瓦魯人才流失，每年簽證配額上限為280人。

澳洲官員說，首批氣候移民包括吐瓦魯首位女性堆高機駕駛、一名牙醫師和一名牧師，這位牧師致力讓吐瓦魯移民在離家數千公里的地方維持精神生活。

來自吐瓦魯首都富納富提的普阿法勞（Manipua Puafolau）在吐瓦魯最著名教會擔任實習牧師，於兩周前抵達澳洲。他計畫住在南澳省小鎮納拉寇特，當地有數百名太平洋島民從事季節性農業和肉類加工工作。他在由澳洲外交部發布的影片中說：「對於移居至澳洲的人而言，這不僅是為了生理和經濟上的福祉，也是為了尋求精神上的指引。」

澳洲外交部長黃英賢表示，氣候移民將為澳洲社會做出貢獻。她在給路透的聲明中說，氣候移民簽證提供有尊嚴的移居，「在氣候變遷影響日益惡化之際，提供吐瓦魯人在澳洲生活、學習和工作的機會」。

澳洲正在建立支援服務，協助吐瓦魯家庭在東海岸城市墨爾本、南澳省首府阿得雷德及東北部的昆士蘭省定居。

而依照傳統國際法，主權國家必須擁有明確的領土與常住人口，但根據「睦鄰友好聯盟協議」，即使吐瓦魯國土遭海平面淹沒，仍可保留其在聯合國席次，以及專屬經濟海域。吐瓦魯盛產鮪魚，也是該國財政命脈，包括澳洲與紐西蘭在內約25個國家已承認新的主權定義，但主要漁業國仍強烈反對，畢竟外國漁船每年須支付吐國3000萬美元以申請執照入漁，此費用是吐瓦魯最大收入來源。

澳洲 移民 簽證

上一則

美扣押委油輪後…普亭致電力挺馬杜洛 俄外長要川普政府解釋

下一則

憂繼烏克蘭之後遭殃 北約示警：我們是俄軍下個目標

延伸閱讀

南太平洋島國吐瓦魯持續下沉 首批氣候移民抵達澳洲

南太平洋島國吐瓦魯持續下沉 首批氣候移民抵達澳洲
勞動市場疲弱？專家：鮑爾的判斷 可能有損Fed公信力

勞動市場疲弱？專家：鮑爾的判斷 可能有損Fed公信力
全球首例 澳洲16歲以下禁用社媒 新規今上路

全球首例 澳洲16歲以下禁用社媒 新規今上路
3紐約州眾議員將赴移民法庭監察 讓移民能安心出席庭審

3紐約州眾議員將赴移民法庭監察 讓移民能安心出席庭審

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪