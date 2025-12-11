泰國總理承認少數政府難施政 泰王頒敕令解散眾議院、60天內大選

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
泰國總理阿努廷。(美聯社)
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）承認其少數政府在經濟困境、政治動盪與泰柬邊境緊張下已無法有效施政後，皇家憲報12日刊登解散眾議院的王室敕令，為45至60天內舉行大選鋪路。

阿努廷11日晚間在臉書寫道，「我正將權力歸還人民」，泰媒隨即報導他已請求王室，希望解散眾議院並舉行大選。

泰國民族報報導，泰國國王瓦吉拉隆功在敕令前言中指出，阿努廷告知他，政府在泰國面臨日益加劇的挑戰，包括經濟不確定性、社會緊張、國內政治衝突、國際關係變化與地緣政治風險，以及泰柬邊境局勢不安之際，並未在眾議院掌握多數。

聲明表示，政府已「用盡所有方法」處理緊急危機並恢復穩定，但也強調有效施政必須建立在穩定之上，而在巨大政治壓力下運作的少數政府無法保障這一點。聲明警告，若情勢持續，泰國將面臨政治不穩、國際信心流失、重大經濟損害，以及人民對議會制度與民主的信任被侵蝕。

因此，敕令認定，解散眾議院並重新舉行大選是最適當的前進方式，能讓決策權迅速回到人民手中，並促成一個擁有明確治理授權、能穩定執政的多數政府。

