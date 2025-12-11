墨西哥對亞洲開徵新關稅 稅率最高50% 逾1400項商品受影響

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
墨西哥總統薛恩鮑姆4月2日針對美國對墨西哥開徵新關稅回應媒體。(路透)
彭博資訊報導，墨西哥國會10日通過法案，批准對亞洲國家超過1400項進口產品加徵5%至50%不等的關稅。此舉正值墨西哥總統薛恩鮑姆與美國總統川普就貿易談判之際，或許面臨與美方政策保持一致的壓力。

墨西哥參議院10日以76票贊成、5票反對、35票棄權通過法案，針對未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家課徵新關稅，涵蓋服裝、金屬、汽車零組件等多項產品，總數超過1400項，立法焦點則放在抑制中國大陸龐大的製造產能。

新制自明年起生效，預估可為墨西哥國庫帶來28億美元收入。

除了新關稅外，墨西哥國會也通過一項措施，授權負責貿易政策的墨西哥經濟部可視情況調整進口稅率，允許經濟部對未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家採取特定法律機制，以確保能在具競爭力的條件下取得重要進口。

墨西哥數十年來長期被視為美洲最積極擁抱自由貿易的國家之一，與全球簽署多項貿易協定。然而，薛恩鮑姆領導的左翼國家復興運動黨（Morena）如今正轉向更保護主義的路線。

依賴中國、印度、南韓等地零組件的製造商警告，新關稅將推升成本、恐帶動通膨；部分國會議員也提醒，墨西哥應避免與這些對其出口市場多元化至關重要的亞洲新興國家發生摩擦。

墨西哥 關稅 參議院

