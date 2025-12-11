馬查多未能親領諾貝爾和平獎 10幾個小時後冒險抵挪威

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在頒獎典禮舉行十幾個小時後，冒險飛抵挪威，在旅館向大家揮手。(路透)

諾貝爾 和平獎委員會10日舉行頒獎典禮，和平獎得主委內瑞拉 反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)無法出席頒獎典禮，由女兒代為領獎並代發表得獎演說。但在頒獎典禮舉行十幾個小時後，馬查多於挪威時間11日凌晨平安飛抵奧斯陸，她隨後露臉，在旅館二樓的大窗前向大家揮手，神情愉快激動。

今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多10日無法出席頒獎典禮，現場掛著她的畫像與一個座位旁邊，她的女兒安娜代為領獎。(美聯社)

馬查多的女兒安娜(Ana Corina Sosa Machado)在致詞中譴責委內瑞拉總統馬杜洛實施「國家恐怖主義」。委員會主席弗里德內斯在頒獎典禮上表示：「馬杜洛先生，請接受選舉結果，下台。」

馬查多在典禮開始前與弗里德內斯通話時表示，「感到非常難過也很抱歉」未能及時到場，並強調正設法前往，過程中有許多人冒著生命危險，讓我能抵達奧斯陸」。

典禮開始前，諾貝爾委員會表示，「馬查多想來、人也已經在途中，目前平安；基於安全，無法提供更多她將如何抵達的消息。」

今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多10日雖無法出席頒獎典禮，但在當晚趕抵挪威。(歐新社)

58歲的馬查多，過去十年遭禁止出境，並已躲藏超過一年。委內瑞拉檢方曾表示，馬查多若出境前往挪威領獎，將被視為「逃犯」。

馬查多的女兒安娜在致詞中指出，在馬杜洛執政下，有2500人遭到「綁架、失蹤和酷刑」。她表示：「這些都是聯合國記載的違反人道罪行。國家恐怖主義正被用來埋葬人民的意志。」

馬查多透過女兒表示，「自由不是我們等待的東西，而是我們自己創造的東西，它是一種深思熟慮的個人選擇，而這些選擇的總和構成了公民精神，這種精神必須每天更新。」

今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多10日雖無法出席頒獎典禮，但在當晚趕抵挪威。(美聯社)

她說，「民主對和平至關重要。最重要的是，委內瑞拉人可以與世界分享的教訓，是在漫長亦且艱難道路上淬鍊出的：如果我們想要民主，就必須準備好為自由而戰。」

安娜表示，「馬查多渴望生活在一個自由的委內瑞拉，也永遠不會放棄這個目標。因此我們都知道，我知道，她很快就會回到委內瑞拉。」

馬查多今年10月10日獲諾貝爾和平獎，她為委內瑞拉民主做出的努力，對抗自2013年起掌權、以鐵腕統治國家的獨裁者馬杜洛。

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在頒獎典禮舉行十幾個小時後，冒險飛抵挪威，在旅館露臉時雙手合十。(歐新社)

諾貝爾和平獎頒獎典禮訂當地時間10日下午1時(美東時間10日早上8時)在奧斯陸市政廳舉行，挪威國王哈拉德五世(King Harald V)與王后桑妮雅(Sonja)，以及阿根廷 總統米雷伊(Javier Milei)和厄瓜多總統諾波亞(Daniel Noboa)在內至少四位拉丁美洲國家元首出席。

依照傳統，和平獎得主通常會在頒獎典禮前夕召開記者會。諾貝爾主辦方稍早宣布這場記者會延後舉行，隨後宣布取消。並發表聲明說，「獲獎者本人先前受訪時已提到，前往挪威和奧斯陸的路途充滿挑戰」。