我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

未來民航機外型？空巴執行長看好這款轟炸機設計

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2022新加坡航空展的空中巴士展館，可以看到Airbus ZEROe飛機模型。(路透)
2022新加坡航空展的空中巴士展館，可以看到Airbus ZEROe飛機模型。(路透)

商業內幕10日報導，未來的民航機外觀可能更像小朋友折出的三角紙飛機或美國空軍B-2轟炸機，機艙則直接設置在機翼內。

空中巴士執行長傅里（Guillaume Faury）接受德國畫報採訪時表示，飛機製造商可能在未來30至40年內，放棄傳統的機身加機翼設計，改採一種名為翼身融合（Blended Wing Body，BWB）的設計。BWB的特色是單一厚翼，機艙建於翼內，可將升力分布在寬大的機翼上，大幅提升載重能力與效率。

傅里表示，寬體客機「更適合」這種概念，但好處也伴隨代價，包括可能取消機窗，乘客將無法接觸自然光，有些人可能因此產生方向感錯亂或幽閉恐懼。此外，緊急撤離也更具挑戰，因為機艙中央乘客距離出口，比現有客機更遠，機組員也無法透過窗戶判斷外部狀況。

商業內幕指出，傅里的談話是空中巴士看好BWB前景的最新跡象，也顯示該公司正面臨競爭者試圖搶先推出相關設計的市場壓力。

BWB概念本身歷史悠久，諾斯洛普的B-2「幽靈式」匿蹤轟炸機首飛於1989年，是最知名的「飛翼式」飛機之一。儘管BWB概念甚至可追溯至更早時期，卻是在1990年代初期重新受到重視。麥道公司（McDonnell Douglas）當時研究融合翼身的運輸機，後與美國太空總署（NASA）合作，演變為BWB-17。1997年麥道併入波音後，波音持續與NASA合作開發X-48系列縮小型驗證機，直到2013年計畫終止。

迄今為止，尚無全尺寸BWB客機獲得認證或試飛，波音也未宣布投入此型客機的開發。空中巴士則自2017年起研究BWB設計，可容納200人的設計則是ZEROe零排放航空計畫的重要支柱，2019年首架小型驗證機試飛時顯示，可節省約20%燃油，並利用更寬廣的艙體布局打造新式客艙，長期願景包括以氫燃料取代傳統航空燃油。

儘管前期進展順利，空中巴士已將原訂 ZEROe 2035 年的時程最多延後 10 年。主要原因在於認證程序極為複雜、全球氫能基礎設施不足。另外，尤其是部分座位可能遠離自然光，使乘客接受度存在不確定性。

波音 NASA 太空

上一則

南韓「N號房」主嫌趙主彬 涉未成年性犯罪 追加5年徒刑

下一則

貧富差距擴大 報告：不到6萬人掌握全球財富6%

延伸閱讀

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
儘管交機卡關 明年航空業獲利仍料創新高 歐洲超美成獲利冠軍

儘管交機卡關 明年航空業獲利仍料創新高 歐洲超美成獲利冠軍
馬克宏訪中未促成空巴新訂單 僅先前120架飛機訂單獲批准交付

馬克宏訪中未促成空巴新訂單 僅先前120架飛機訂單獲批准交付
A320機身鑲板品質問題 空巴：逾600架需檢修

A320機身鑲板品質問題 空巴：逾600架需檢修

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺