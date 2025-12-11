未來民航機外型？空巴執行長看好這款轟炸機設計

2022新加坡航空展的空中巴士展館，可以看到Airbus ZEROe飛機模型。(路透)

商業內幕10日報導，未來的民航機外觀可能更像小朋友折出的三角紙飛機或美國空軍B-2轟炸機，機艙則直接設置在機翼內。

空中巴士執行長傅里（Guillaume Faury）接受德國畫報採訪時表示，飛機製造商可能在未來30至40年內，放棄傳統的機身加機翼設計，改採一種名為翼身融合（Blended Wing Body，BWB）的設計。BWB的特色是單一厚翼，機艙建於翼內，可將升力分布在寬大的機翼上，大幅提升載重能力與效率。

傅里表示，寬體客機「更適合」這種概念，但好處也伴隨代價，包括可能取消機窗，乘客將無法接觸自然光，有些人可能因此產生方向感錯亂或幽閉恐懼。此外，緊急撤離也更具挑戰，因為機艙中央乘客距離出口，比現有客機更遠，機組員也無法透過窗戶判斷外部狀況。

商業內幕指出，傅里的談話是空中巴士看好BWB前景的最新跡象，也顯示該公司正面臨競爭者試圖搶先推出相關設計的市場壓力。

BWB概念本身歷史悠久，諾斯洛普的B-2「幽靈式」匿蹤轟炸機首飛於1989年，是最知名的「飛翼式」飛機之一。儘管BWB概念甚至可追溯至更早時期，卻是在1990年代初期重新受到重視。麥道公司（McDonnell Douglas）當時研究融合翼身的運輸機，後與美國太空 總署（NASA ）合作，演變為BWB-17。1997年麥道併入波音 後，波音持續與NASA合作開發X-48系列縮小型驗證機，直到2013年計畫終止。

迄今為止，尚無全尺寸BWB客機獲得認證或試飛，波音也未宣布投入此型客機的開發。空中巴士則自2017年起研究BWB設計，可容納200人的設計則是ZEROe零排放航空計畫的重要支柱，2019年首架小型驗證機試飛時顯示，可節省約20%燃油，並利用更寬廣的艙體布局打造新式客艙，長期願景包括以氫燃料取代傳統航空燃油。

儘管前期進展順利，空中巴士已將原訂 ZEROe 2035 年的時程最多延後 10 年。主要原因在於認證程序極為複雜、全球氫能基礎設施不足。另外，尤其是部分座位可能遠離自然光，使乘客接受度存在不確定性。