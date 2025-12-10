我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京秀「中國速度」 上千機械車輛一夜修路18公里

無懼出境禁令 馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

加拿大挖H-1B人才 砸12億推快速通道

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大9日宣布，未來幾年將投入12億經費吸引研究人才，並將針對持有美國H-1B工作簽證者推出「快速通道」。圖為去年挺巴活動者難多倫多大學紮營。(新華社)
加拿大9日宣布，未來幾年將投入12億經費吸引研究人才，並將針對持有美國H-1B工作簽證者推出「快速通道」。圖為去年挺巴活動者難多倫多大學紮營。(新華社)

加拿大正以積極手段吸引來自全球各地的高技術研究人才，包括持有美國H-1B工作簽證者。紐約時報分析，川普政府推出限縮移民政策、大砍研究經費，H-1B簽證持有人備感壓力。

加拿大政府9日宣布，未來幾年將投入12億經費，吸引並留住來自世界各地的科學家，包括在知名醫院與大學任職的人才。加拿大政府同時指出，未來幾個月就會針對持有美國H-1B工作簽證者推出「快速通道」(accelerated pathway)。

加拿大工業部長趙美蘭(Mélanie Joly)對媒體發表書面聲明表示：「就在別的國家打壓學術自由、破壞尖端研究之際，加拿大正在投資科學領域且加倍押注。」聲明裡並未點名美國。

趙美蘭9日接受紐時訪問表示，這筆新資金將可成立100個研究主持人職位，頂尖資深研究人員、整個團隊、實驗室都能獲得資助。

她說，這項計畫首要目標是讓加拿大研究人才回流。她表示，加拿大數十年來一直面臨人才流失，「現在我們進入人才回流模式」。她說：「我要對世界各地加拿大人喊話，該回家了。」

趙美蘭表示，吸引全球人才的措施包括為想要搬到加拿大的人才，創造一個安穩環境。

今年4月，多倫多大學醫療網路(University Healthcare Network)說，從美國直接招聘了100名研究員。世界排名頂尖的多倫多大學(University of Toronto)則說，今年裡從常春藤名校挖角人文科學與社會科學頂尖教授，過去幾周更成功挖角麻省理工學院(MIT)行星科學、經濟學教授的兩名教授及史丹福大學(Stanford University)經濟學家杜根(Mark Duggan)。杜根將出任蒙克全球事務與公共政策學院(Munk School of Global Affairs & Public Policy)院長。

加拿大 工作簽證 H-1B

上一則

富比世2025百大最具影響力女性 高市早苗初登榜拿第3、最年輕是她

下一則

無懼出境禁令 馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

延伸閱讀

「AI基建」正當紅 IBM、微軟紛紛加碼投資

「AI基建」正當紅 IBM、微軟紛紛加碼投資
微軟未來兩年投資加拿大逾54億美元 強化AI基礎設施

微軟未來兩年投資加拿大逾54億美元 強化AI基礎設施
H-1B簽證者社媒帳戶 12/15前須公開

H-1B簽證者社媒帳戶 12/15前須公開
H-1B和家屬H-4簽證 須公開社媒資料 12/15起擴大審查

H-1B和家屬H-4簽證 須公開社媒資料 12/15起擴大審查

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊