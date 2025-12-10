我的頻道

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

無國界記者組織：今年全球67記者遇害 以色列占43%

編譯中心╱綜合9日電
巴勒斯坦記者Wadi日前在以色列的一次空襲中喪生，親友在加薩走廊南部汗尤尼斯市Wadi的遺體旁表達哀思。(路透)
無國界記者組織（RSF）9日表示，以色列連續三年成為殺害記者人數最多的國家；今年度全球遇害記者計67名，以軍造成的占43%，有29名巴勒斯坦記者本年度內在加薩遭以軍殺害。

中央社引述法新社報導，總部設於巴黎的「無國界記者組織」在年度報告中指出，2025年全球被殺記者共計67人，較2024年增加1人。

「無國界記者組織」報告說，以色列軍隊造成的記者死亡人數占總數的43%，成為「記者最大的敵人」。這份報告記錄了自2024年12月起的12個月內，全球記者死亡人數。

最致命的一次攻擊發生於今年8月25日加薩南部一家醫院，在所謂「雙重打擊」行動中，共造成五名記者罹難，包括路透和美聯社的兩名撰稿人。

RSF的數據顯示，自2023年10月加薩衝突爆發以來，已有近220名記者遇害，以色列已連續三年名列殺害記者人數最多的國家。

RSF年報也指出，2025年是墨西哥近三年來最致命的一年，共有九名記者遇害，儘管左翼總統薛恩鮑姆承諾要保護記者安全。

戰火持續的烏克蘭，今年有三名記者喪生；蘇丹有四名，也成為全球記者最危險的地區之一。

除了死亡威脅，監禁也是打壓新聞自由的主要手段。無國界記者組織的報告也統計了全球因工作而被監禁的記者人數，數據顯示，截至2025年12月1日，統計全球47個國家，共有503名記者被拘留，其中中國有121人，繼續位居「全球最大記者監獄」；其次是俄羅斯48人、緬甸有47人，這三個是壓制記者最嚴重的國家。

無國界記者組織表示：「當前真正的挑戰，是各國政府必須重新重視記者保護的問題，而不是反其道而行，把記者變成攻擊目標」。

加薩 以色列 緬甸

「怎聯繫朋友？」澳洲禁16歲以下用社媒 15歲少年提告違憲

各國跟進青少年社媒禁令？美國臨法律挑戰 歐洲監管力道不足

世界盃抽籤儀式上川普搶盡鋒頭 領和平獎、大跳YMCA

川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向

退休族遇天災 20萬買房現值10元

毒梟殺市長 墨西哥Z世代領軍街頭抗議 衝擊總統府廣場

