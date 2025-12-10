雅加達辦公樓大火至少22死 疑無人機電池爆炸延燒7層樓

印尼首都雅加達一棟七層樓的辦公大樓9日發生火災，事發大樓外牆被燒黑，造成至少22人喪生。(路透)

警方表示，印尼 首都雅加達一棟七層樓的辦公大樓9日發生火災，造成至少22人喪生；警方表示，火勢起於一樓的電池爆炸，隨後迅速蔓延至大樓上層後才被撲滅。

據報導，起火建物為日本 企業Terra DroneCorporation在印尼的辦公室，該公司主要提供用於礦業與農業等領域的空拍測量無人機 ，目前公司方面尚未就事故做出正式回應。

中央社引述法新社報導，中雅加達警察局長蘇沙蒂約告訴媒體：「死亡人數為22人。」這一數字高於先前通報的17人。他說，罹難者多為女性，其中包括一名孕婦。

但隨著救援人員持續搜尋是否還有受困者或其他罹難者，死亡人數仍可能攀升。

儘管火勢已經受到控制，但消防人員目前仍在現場持續進行降溫作業，並清除建築內積聚的濃煙。蘇沙蒂約說，消防人員目前正專注於持續降溫現場，並清除部分樓層的濃煙，「等現場狀況穩定，我們會再搜尋。」

蘇沙蒂約表示，多數受害者沒有明顯燒傷，推測可能因吸入濃煙窒息身亡。他還說，罹難者遺體已送往警察醫院驗屍。

根據現場畫面顯示，事發大樓外牆被燒黑，有些窗戶破碎。該大樓為一家農業無人機服務公司辦公場所。