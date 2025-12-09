緬甸大選前 緬軍轟炸實皆省茶館 18平民慘死

我的頻道

中央社／曼谷9日電
緬甸軍方上周對實皆省地區一家茶館發動空襲。（美聯社）
村民和緬甸獨立線上媒體昨天表示，緬甸軍方上周對實皆省（Sagaing）地區一家茶館發動空襲，造成至少18名平民死亡，另有20人受傷。

這是近期主要針對武裝親民主力量，頻繁且致命空襲的最新一起。

緬甸將於本月稍晚舉行選舉。

自2021年2月1日軍方從翁山蘇姬民選政府手中奪權以來，緬甸一直處於動盪之中。在和平示威遭武力鎮壓後，許多反對軍政府的人拿起武器，以致國內大片地區陷入衝突。

這起新攻擊發生在12月5日晚上8時許，地點在距離緬甸第二大城市瓦城約120公里的德巴因（Tabayin）馬亞坎（Mayakan）村。

趕往現場協助受害者的村民告訴美聯社，當時茶館內有數十人聚集觀賞電視播放的緬甸對菲律賓足球賽，死者包括一名五歲兒童和兩名教師。

緬甸的茶館性質類似西方的社區咖啡館，人們在這裡一邊喝甜茶，一邊聚會、聊天、用餐，維持社區生活聯繫。

受訪的這名村民因害怕被軍方逮捕而要求匿名，他說，戰機投下的兩枚炸彈在空襲警報響起後不久爆炸，茶館內許多人因為沒時間躲避而喪生，茶館附近的20多棟房屋也受損。

他還說，襲擊地區近期並未發生戰鬥，儘管實皆省是抵抗軍政府的重要據點。

為了收復領土，軍政府在預定12月28日舉行的選舉前，加強對武裝親民主的「人民防衛部隊」（People's Defense Force）以及少數民族民兵的空襲。

軍方尚未宣布該地區的任何襲擊行動。

村民說，部分居民6日為遇難者舉行葬禮後逃離村莊，留下的人正在挖掘防空洞。

包括緬甸線上新聞服務Myanmar Now在內的獨立媒體，都發布了據稱顯示空襲後景象的照片與影片。

緬甸 翁山蘇姬 咖啡

KK園區1178名中國籍電詐嫌犯 經泰國押解回中國
川普斡旋和平協議瀕臨破裂 泰國空襲柬埔寨邊境 出動F-16戰機支援
戰亂助長 緬甸種罌粟創10年新高 過去1年成長17%
中日爭端升溫 中動員邦交國發聲 王毅提3個不允許

