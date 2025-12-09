7分鐘驚世搶案後 羅浮宮天花板漏水 400件館藏資料受損

羅浮宮7日證實，館內11月26日發現漏水，導致存放研究資料的書籍遭殃，工會抗議人力短缺、設施老化，宣布將於下周發動輪流罷工。(路透)

衛報報導，巴黎羅浮宮 10月才驚爆珠寶遭大膽竊賊七分鐘洗劫，挨批維安與設施老舊問題早已浮現；然而警訊才過數周，館內又傳出漏水，導致埃及 部門約300至400件館藏資料受損；巴黎羅浮宮博物館的工會8日宣布，因工作條件問題，將於下周發動輪流罷工 ，讓這個本已備受打擊的文化機構雪上加霜。

羅浮宮7日證實，館內11月26日發現漏水，位置在莫里安廳（Mollien wing）天花板，導致埃及館約300至400份期刊、書籍及文件受損。距離該館永藏展區的法國王冠珠寶失竊、讓館方顏面掃地的竊案近兩個月。

副行政主管施泰因博克表示，受損品多為19世紀末至20世紀初的埃及學期刊與科學文獻，雖具研究價值，但皆可修復，他並強調「沒有任何文物受損」。

漏水事故源於館內供暖和通風系統內一個閥門未關，這套系統已「完全廢棄」並停用數月，原訂2026年開始汰換。

羅浮宮表示已啟動內部調查，並將受損資料送往烘乾、修護後再重新上架。

CFDT工會代表波德表示，CGT、Sud與CFDT三大工會宣布，經約200名員工出席的員工會議全票通過，將自15日起發動輪流罷工。三大工會8日也聯名致函文化部長達提，指出羅浮宮部分展區經常因「人手不足、技術故障及館舍老化」被迫關閉。

根據信件副本，工會表示：「現在，民眾僅能有限接觸藝術品，參觀動線也困難重重。參觀羅浮宮已變成真正的障礙賽。」

若羅浮宮2100名員工大多響應，該館有可能在聖誕假期前夕關閉，屆時巴黎將湧入大批節慶遊客。

另一方面，羅浮宮也面臨維持營運的壓力，近期宣布調高非歐盟旅客票價至32歐元(約37美元)，增幅達45%，館方表示此舉將增加約2300萬美元收入，用於結構改善與設備更新。

10月19日，四名歹徒大白天闖入羅浮宮，僅花7分鐘便搶走價值約1億200萬美元的珠寶，隨後騎機車逃逸。這起事件凸顯羅浮宮重大安控漏洞，也讓政府任命的館長戴卡赫承受更大壓力，她形容這是「對我們造成的巨大創傷」。

戴卡赫與工會早在竊案發生前已多次警告，館內管理狀況與維護龐大博物館的成本已成隱憂。

羅浮宮2024年共接待870萬名遊客，其中69%來自海外。