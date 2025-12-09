川普新國安戰略報告批歐洲政策 歐盟反對干涉

烏克蘭總統澤倫斯基（中）8日抵達倫敦與英國首相施凱爾（左）和法國總統馬克宏（右）見面。(美聯社)

針對美國白宮上周發布的新版國家安全戰略報告中尖銳批評歐洲政策，歐盟 理事會主席柯斯塔8日表示，反對美國對歐洲政治的任何企圖干涉。

中央社引述法新社報導，美國總統川普在新國安戰略報告中痛批歐洲過度監管、充滿審查且缺乏「自信」，並因移民而面臨「文明抹除」。報告還說，美國政府將在歐洲各國內「培養對歐洲現行發展路線的抵抗」。

歐盟理事會是由歐盟所有27個成員國的領袖組成。柯斯塔8日在比利時布魯塞爾舉行的一場會議上表示：「我們無法接受威脅干預歐洲政治的行為。」他說：「美國無法取代歐洲公民來決定哪些政黨好、哪些政黨不好。美國無法取代歐洲來決定其對言論自由的看法。」

科斯塔還說，歐洲與川普政府本已在氣候變遷等議題上長期存在歧見，美方的新戰略報告甚至「超過」這些分歧。他指出，美國新國安策略雖然繼續以盟友角度談論歐洲，「但如果我們是盟友，行為就必須像盟友。」

科斯塔進一步表示：「美國仍是（歐洲的）重要盟友，美國仍是重要的經濟夥伴，但歐洲必須具有獨立主權。」科斯塔還說，從俄羅斯對華府的新展望表示歡迎、稱其「大致符合」莫斯科觀點，可見到令人擔憂的跡象。

他指出，美國新戰略報告中所描述對俄烏戰爭的處理方式，並未表現出支持歐洲長期主張的「公正且持久」和平，而是「只支持結束對抗，以及與俄羅斯關係穩定」。

另一方面，烏克蘭 總統澤倫斯基 8日已抵達倫敦，他將與英、法、德等歐洲盟邦領導人會談，接著赴布魯塞爾會晤北大西洋公約組織（NATO）及歐盟領袖。

烏克蘭與美國官員在邁阿密連日召開的磋商本月6日已告一段落，但雙方未達成明顯突破，澤倫斯基則承諾會持續談判。

英國首相施凱爾8日在倫敦接待澤倫斯基，德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏也應邀共同討論談判進展。

施凱爾已強調，他不會對澤倫斯基施壓，要求他接受川普政府主導的協議，他告訴ITV新聞（ITV News）：「最重要的是確保一旦停火－我衷心期盼如此－就應是公正且持久的停火，這將是我們8日下午聚焦討論的重點。」

馬克宏的顧問還提到，如何有效利用被凍結的俄羅斯資產造福烏克蘭，這項棘手難題也將是商討議題之一。