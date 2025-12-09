我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

百大觀光城巴黎5連霸 前5名連2年不變 亞太國際客增10%領跑全球

編譯中心╱綜合8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴黎聖母院。(歐新社)
巴黎聖母院。(歐新社)

資料分析公司歐睿國際發布的「2025年全球百大旅遊城市指數」顯示，巴黎連續五年蟬聯全球最具旅遊吸引力城市的桂冠，後續依次為：馬德里、東京、羅馬和米蘭；前五名城市連續第二年保持排名不變。

綜合媒體報導，由於巴黎聖母院（Notre Dame）重新開放，以及巴黎聖日耳門足球隊（PSG）首次奪得歐冠冠軍後，大量球迷湧入巴黎，爭相一睹獎杯風采，今年對於巴黎而言又是旅遊旺季。報告指出，由於其完善的旅遊政策和基礎設施，這座國際大都會早已做好充分準備迎接大量遊客。該指數考察了全球領先城市，並根據旅遊業、永續發展、經濟表現以及健康與安全等標準進行排名。

歐洲再次在2025年的排名中占據主導地位，前十名中有六座城市來自歐洲。馬德里排名第二，羅馬與米蘭分別位居第四和第五，阿姆斯特丹排名第七，巴塞隆納上升兩位，排名第八。倫敦去年跌出前十，排名第13，今年繼續下滑至第18名。

另外，2025年亞太成為全球第二大國際旅客目的地，入境總人次突破3.5億，並以10%的增長率領跑全球；其中曼谷以3030萬旅客量榮登榜首，香港、倫敦和澳門分列二至四位，台北共計接待713萬入境旅客。

歐睿國際客戶忠誠度業務全球主管Nadejda Popova表示：「儘管面臨經濟挑戰和地緣政治不確定性，2025年全球旅遊業展現出強大韌性，全球百大旅遊城市的國際旅客到訪量增長8%，達到7.02億人次。體現出了這些旅遊城市的高度適應能力。」

得益於簽證政策的放寬、重大基礎設施升級以及諸多備受關注的文化體育活動，亞太國際旅遊蓬勃發展。這些舉措增強了區域間的互聯互通，提升了旅客體驗。

榜單的亞太城市中，東京穩居第三位，新加坡躍升九位。得益於韓流在全球的持續走紅，首爾首次躋身前十。另外，大阪（第11位）、台北（第15位）、香港（第17位）、京都（第19位）和曼谷（第20位）入圍前20，進一步彰顯亞太地區穩健復甦與日益提升的目的地競爭力。

2025十大熱門旅遊城市
2025十大熱門旅遊城市
全球百大觀光城市，第二名為西班牙馬德里；圖為民眾8日在西班牙馬德里西班牙廣場的聖...
全球百大觀光城市，第二名為西班牙馬德里；圖為民眾8日在西班牙馬德里西班牙廣場的聖誕市集漫步。(路透)

香港 大都會 新加坡

上一則

7分鐘驚世搶案後 羅浮宮天花板漏水 400件館藏資料受損

下一則

川普新國安戰略報告批歐洲政策 歐盟反對干涉

延伸閱讀

羅浮宮工會下周發動輪流罷工 抗議人力短缺設施老化

羅浮宮工會下周發動輪流罷工 抗議人力短缺設施老化
酷酷的妹+帥帥的哥…陳夢曬與黃曉明合照 網讚養眼

酷酷的妹+帥帥的哥…陳夢曬與黃曉明合照 網讚養眼
戀愛腦拯救法國出版業 巴黎最大浪漫書店開幕

戀愛腦拯救法國出版業 巴黎最大浪漫書店開幕
畫兒子與保母 雷諾瓦親情畫在巴黎拍出145萬歐元

畫兒子與保母 雷諾瓦親情畫在巴黎拍出145萬歐元

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？