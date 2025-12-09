百大觀光城巴黎5連霸 前5名連2年不變 亞太國際客增10%領跑全球

巴黎聖母院。(歐新社)

資料分析公司歐睿國際發布的「2025年全球百大旅遊城市指數」顯示，巴黎連續五年蟬聯全球最具旅遊吸引力城市的桂冠，後續依次為：馬德里、東京、羅馬和米蘭；前五名城市連續第二年保持排名不變。

綜合媒體報導，由於巴黎聖母院（Notre Dame）重新開放，以及巴黎聖日耳門足球隊（PSG）首次奪得歐冠冠軍後，大量球迷湧入巴黎，爭相一睹獎杯風采，今年對於巴黎而言又是旅遊旺季。報告指出，由於其完善的旅遊政策和基礎設施，這座國際大都會 早已做好充分準備迎接大量遊客。該指數考察了全球領先城市，並根據旅遊業、永續發展、經濟表現以及健康與安全等標準進行排名。

歐洲再次在2025年的排名中占據主導地位，前十名中有六座城市來自歐洲。馬德里排名第二，羅馬與米蘭分別位居第四和第五，阿姆斯特丹排名第七，巴塞隆納上升兩位，排名第八。倫敦去年跌出前十，排名第13，今年繼續下滑至第18名。

另外，2025年亞太成為全球第二大國際旅客目的地，入境總人次突破3.5億，並以10%的增長率領跑全球；其中曼谷以3030萬旅客量榮登榜首，香港 、倫敦和澳門分列二至四位，台北共計接待713萬入境旅客。

歐睿國際客戶忠誠度業務全球主管Nadejda Popova表示：「儘管面臨經濟挑戰和地緣政治不確定性，2025年全球旅遊業展現出強大韌性，全球百大旅遊城市的國際旅客到訪量增長8%，達到7.02億人次。體現出了這些旅遊城市的高度適應能力。」

得益於簽證政策的放寬、重大基礎設施升級以及諸多備受關注的文化體育活動，亞太國際旅遊蓬勃發展。這些舉措增強了區域間的互聯互通，提升了旅客體驗。