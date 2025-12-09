邊境戰火再起 泰空襲柬逾40萬人撤離 川普和平協議瀕破裂

我的頻道

編譯中心／綜合8日電
泰柬衝突地區 製表／國際中心

泰柬兩國連兩天發生邊境衝突，互控對方開火，泰軍8日更派戰機空襲柬埔寨，至少一名泰國軍人、四名柬埔寨平民喪生，約40萬人撤離；泰國外交部說，柬方踐踏停火協議，對柬軍事行動將持續到能確保泰國主權和領土完整，泰國陸軍參謀長也表明，已設定癱瘓柬埔寨軍事能力的目標，以消除未來隱患。

美國有線電視新聞網7日報導，這使美國總統川普兩個月前主導的和平計畫瀕臨破裂，美國國務院則尚未對此置評。

這波最新的衝突始於7日下午，泰國外交部當晚指稱，柬軍向泰國境內的泰軍開火，泰軍因此自衛還擊；英國廣播公司引述泰方同日說法報導，泰柬在泰國東北部的四色菊府爆發衝突。翌日泰軍宣稱，柬軍清晨約五時朝泰柬邊境的泰國烏汶府多處開火，泰軍出動F-16戰機空襲柬埔寨在泰柬邊境的基地。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達說，泰軍8日清晨約5時在柬埔寨普里維希省及奧多棉吉省對柬軍發動攻擊，柬方未還擊，且泰軍早已連日挑釁。

泰國陸軍聲稱，泰軍至少一人死亡、18人受傷。柬埔寨新聞部長尼斯8日指稱，至少四名柬埔寨平民喪生、十名平民受傷，數十萬人逃離家園。

泰國政府已呼籲邊境四府居民撤離至安置中心，已約40萬人撤離、600多所學校暫時關閉。泰國國家安全委員會8日開會，政府將按該委員會決議採取行動，即泰國將在一切必要情況下，視實際情況執行軍事行動。

路透及彭博整理兩國軍力對比，泰軍的裝備武器多來自美歐；柬軍則幾乎都來自中國。在國防支出及地面部隊上，柬埔寨去年13億美元、現役軍人約12.43萬名。以陸軍規模最大，約7.5萬名兵力，有200多輛戰車和約480門火砲。

美國視泰國為非北約的主要盟友。去年國防支出57.3億美元，現役軍人逾36萬名；陸軍24.5萬人，約11.5萬為義務役，約有400輛戰車、1200多輛裝甲運兵車及約2600門火砲。英國智庫國際戰略研究所評估，打地面戰爭，泰軍將占優勢。

柬埔寨空軍沒有戰機；泰國空軍則號稱是東南亞裝備最精良且訓練最完善的空軍之一，有112架具作戰能力的飛機，包含28架美製F-16與11架瑞典「獅鷲」C／D型戰機。

柬埔寨海軍約2800名兵力，1500名為陸戰隊；泰國海軍則約7萬名兵力，涵蓋航空、陸戰隊及海防，還擁有東南亞唯一現役航空母艦、西班牙製的「納呂貝特號」，陸戰隊的兵力，大約2.3萬名，還有數10輛作戰車輛。

另據英國廣播公司和彭博報導，邊境爭議已成為泰國政治危機的成因，前總理貝東塔8月因此下台。泰國法政大學學者普拉維表示，9月上台的泰國總理阿努廷若能和平解決邊境爭端，可望在明年國會大選握有優勢。

泰國和柬埔寨在部分爭議邊界再次發生軍事衝突，泰國武里南府民眾8日至避難所躲避戰火...
泰國和柬埔寨在部分爭議邊界再次發生軍事衝突，泰國武里南府民眾8日至避難所躲避戰火。(路透)

泰國 柬埔寨 邊境

