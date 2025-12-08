日本首發北海道「後發地震警報」：不排除311級強震再臨

日本內閣府政策統括官森久保司（左）和日本氣象廳地震火山技術調查課長原田智史（右）9日在日本氣象廳舉行聯合記者會，發布「北海道三陸沖後發地震注意情報」。(路透/共同)

日本 青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震 ，當地震度達6強，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯 警報。氣象廳指出，另一場大規模地震的發生機率目前高於平常，因此自相關制度運作以來，首次發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」。

富士電視報導，氣象廳與內閣府聯合記者會中表示，北海道至三陸沖一帶再度發生大規模地震的可能性升高，因此決定發布這項注意情報。日本氣象廳地震火山技術調查課長原田智史說：「最糟的情況下，可能會發生類似311的地震。我們不能排除這種可能性，因此有必要事前做好準備。」

內閣府政策統括官森久保司則說，因為是首次發布，可能會讓部分民眾感到困惑，但這並不代表一定會再度發生大地震，而是根據統計判斷風險升高，並呼籲民眾保持冷靜並做好必要準備。

「北海道、三陸沖後發地震注意情報」的適用範圍跨及北海道至千葉縣，共182個市町村。政府提醒民眾在未來一周內加強地震與海嘯防備，居家需穿著便於逃生的衣物，準備防寒用品，並將緊急食物等物資放在手邊。

朝日新聞指出，「北海道・三陸沖後發地震注意情報」與2024年宮崎縣外海地震時發布的南海海槽地震臨時情報「巨大地震注意」相似。範圍包括北海道與東北北部的太平洋沿岸，即2011年東日本大震災震源域以北的海域。該區域由日本海溝與千島海溝相連，海側板塊正沈入陸側板塊下方，推估最大可能發生規模9的地震。

國家地震調查委員會也指出，當地的地震風險已處於高度緊迫狀態，過去約以300至400年間隔發生伴隨大海嘯的巨大地震，最後一次發生於17世紀。可以說，現在已進入隨時可能再度發生強震的時期。因此，此資訊的目的是在發生規模M7以上地震時，提醒民眾注意可能隨之而來的地震（後發地震）。

不過，由於實際再度發生巨大地震的機率約為每發布100次注意情報才可能出現一次，政府強調民眾不必過度囤積物資，也不要傳播假訊息，官方也不會提前發布避難命令。