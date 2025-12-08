我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾因占穩租單元遭批評 曼達尼上任後將遷瑰西園

遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立

日本首發北海道「後發地震警報」：不排除311級強震再臨

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本內閣府政策統括官森久保司（左）和日本氣象廳地震火山技術調查課長原田智史（右）9日在日本氣象廳舉行聯合記者會，發布「北海道三陸沖後發地震注意情報」。(路透/共同)
日本內閣府政策統括官森久保司（左）和日本氣象廳地震火山技術調查課長原田智史（右）9日在日本氣象廳舉行聯合記者會，發布「北海道三陸沖後發地震注意情報」。(路透/共同)

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，當地震度達6強，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。氣象廳指出，另一場大規模地震的發生機率目前高於平常，因此自相關制度運作以來，首次發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」。

▲ 影片來源：YouTube＠ANNnewsCH（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

富士電視報導，氣象廳與內閣府聯合記者會中表示，北海道至三陸沖一帶再度發生大規模地震的可能性升高，因此決定發布這項注意情報。日本氣象廳地震火山技術調查課長原田智史說：「最糟的情況下，可能會發生類似311的地震。我們不能排除這種可能性，因此有必要事前做好準備。」

內閣府政策統括官森久保司則說，因為是首次發布，可能會讓部分民眾感到困惑，但這並不代表一定會再度發生大地震，而是根據統計判斷風險升高，並呼籲民眾保持冷靜並做好必要準備。

「北海道、三陸沖後發地震注意情報」的適用範圍跨及北海道至千葉縣，共182個市町村。政府提醒民眾在未來一周內加強地震與海嘯防備，居家需穿著便於逃生的衣物，準備防寒用品，並將緊急食物等物資放在手邊。

朝日新聞指出，「北海道・三陸沖後發地震注意情報」與2024年宮崎縣外海地震時發布的南海海槽地震臨時情報「巨大地震注意」相似。範圍包括北海道與東北北部的太平洋沿岸，即2011年東日本大震災震源域以北的海域。該區域由日本海溝與千島海溝相連，海側板塊正沈入陸側板塊下方，推估最大可能發生規模9的地震。

國家地震調查委員會也指出，當地的地震風險已處於高度緊迫狀態，過去約以300至400年間隔發生伴隨大海嘯的巨大地震，最後一次發生於17世紀。可以說，現在已進入隨時可能再度發生強震的時期。因此，此資訊的目的是在發生規模M7以上地震時，提醒民眾注意可能隨之而來的地震（後發地震）。

不過，由於實際再度發生巨大地震的機率約為每發布100次注意情報才可能出現一次，政府強調民眾不必過度囤積物資，也不要傳播假訊息，官方也不會提前發布避難命令。

地震 日本 海嘯

上一則

日本發布餘震注意情報 182市町村未來1周做好防災

延伸閱讀

日本天主教老農赴台徒步環島朝聖 穿短袖住教堂成台日交流動人風景

日本天主教老農赴台徒步環島朝聖 穿短袖住教堂成台日交流動人風景
日本發布餘震注意情報 182市町村未來1周做好防災

日本發布餘震注意情報 182市町村未來1周做好防災
日本青森縣外海7.6地震 造成4人受傷 2700戶停電

日本青森縣外海7.6地震 造成4人受傷 2700戶停電
日本青森縣外海7.6地震 核能設施無異常

日本青森縣外海7.6地震 核能設施無異常

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人