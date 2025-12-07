2026世界盃在即 墨西哥球場周圍「挖出456袋屍塊」

雅克龍球場是2026世界盃比賽場地之一。(美聯社)

2026年美加墨世界盃 足球賽即將在明年夏天開踢，墨西哥哈利 斯科州（Jalisco）雅克龍球場（Akron Stadium）附近，發現多達456袋人體遺骸，引發外界質疑。

2026年世界盃由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，其中雅克龍球場預計將舉辦四場小組賽，包括墨西哥隊的第二場小組賽、3月洲際附加賽的比賽場地。

自2022年起，雅克龍球場周邊的志願搜救團體，陸續發現這批遺骸，最新發現出現在今年9月。遺骸散落在距球場10至20公里範圍內的多個地點。

根據Latin Times報導，搜救行動協調員José Raúl Servin García 表示，這些發現「令人心碎」，並批評當局刻意淡化治安問題，甚至移除失蹤人口的海報，以避免遊客恐慌。

遺骸涵蓋多年失蹤與遇害案件，其中部分死者推測在過去一年內喪生，其他則可能追溯至2018、2020及2022年。

雅克龍球場將承擔2026世界盃賽事，但當地長期深受販毒集團暴力與大規模失蹤人口問題困擾，使外界對賽事期間的安全安排更加憂慮。