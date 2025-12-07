2026世界盃在即 墨西哥球場周圍「挖出456袋屍塊」

我的頻道

世界新聞網／輯
雅克龍球場是2026世界盃比賽場地之一。(美聯社)
2026年美加墨世界盃足球賽即將在明年夏天開踢，墨西哥哈利斯科州（Jalisco）雅克龍球場（Akron Stadium）附近，發現多達456袋人體遺骸，引發外界質疑。

2026年世界盃由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，其中雅克龍球場預計將舉辦四場小組賽，包括墨西哥隊的第二場小組賽、3月洲際附加賽的比賽場地。

自2022年起，雅克龍球場周邊的志願搜救團體，陸續發現這批遺骸，最新發現出現在今年9月。遺骸散落在距球場10至20公里範圍內的多個地點。

根據Latin Times報導，搜救行動協調員José Raúl Servin García 表示，這些發現「令人心碎」，並批評當局刻意淡化治安問題，甚至移除失蹤人口的海報，以避免遊客恐慌。

遺骸涵蓋多年失蹤與遇害案件，其中部分死者推測在過去一年內喪生，其他則可能追溯至2018、2020及2022年。

雅克龍球場將承擔2026世界盃賽事，但當地長期深受販毒集團暴力與大規模失蹤人口問題困擾，使外界對賽事期間的安全安排更加憂慮。

2026世界盃抽籤 美加墨籤運不錯 本屆無明顯「死亡之組」

川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

全球首隻「水獺搜救員」 尋獲25年前凶器、4人遺骸 助破懸案

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

