X遭罰1.4億 馬斯克回擊「歐盟應被廢除」 美副卿也說重話

編譯中心／綜合7日電
歐洲聯盟（EU）以違反數位服務法（DSA）為由，對馬斯克旗下社群平台X開罰1億2000萬歐元（約1.4億美元），這是歐盟引用DSA開出的首張罰單。（路透）
歐洲聯盟（EU）以違反數位服務法（DSA）為由，對馬斯克旗下社群平台X開罰1億2000萬歐元（約1.4億美元），這是歐盟引用DSA開出的首張罰單。（路透）

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）6日撰文表示，科技鉅子馬斯克旗下社群平台X遭歐盟裁罰1.4億美元，凸顯歐洲要求美國提供軍事保護的同時，也在削弱美國政策，歐盟此舉「有損跨大西洋夥伴關係」。馬斯克則在網路上回擊，對2.3億粉絲表示，歐盟應該「被廢除」。

路透報導，藍道與國務卿魯比歐（Marco Rubio）等多名美方官員同聲批評歐盟對平台X處以罰款是審查行為。但藍道更進一步，提出了超越魯比歐的更深層次意識形態和戰略關切。

藍道在X發文表示，歐盟與川普政府在諸多議題上的分歧，使得北大西洋公約組織（NATO）下的美歐夥伴關係受到破壞。他並指出，歐盟的監管立場可能損害西方共同的安全與價值觀。

藍道在貼文中寫道：「當這些國家戴上北約的帽子時，他們堅稱跨大西洋合作是雙方安全的基石；但當他們戴上歐盟的帽子時，卻推動各種往往與美國利益與安全完全相悖的議程…這種矛盾的作法必須停止。」

歐盟5日宣布對X開罰，是歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）首次重大執法行動。歐洲監管機關指出，X因「藍勾勾」驗證系統具誤導性、廣告紀錄透明度不足，以及拒絕讓研究人員取得公開數據而遭裁罰。

藍道此番批評，加上魯比歐、副總統范斯（JD Vance）以及聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）先前的反對聲音，反映出華府憂心歐洲數位監管對美國企業造成的影響。

魯比歐和卡爾表示，這項罰款表明對美國科技公司的偏見，其中魯比歐稱這是外國政府對美國人民的攻擊，更是針對美國網友的審查行徑。

馬斯克本人在罰款消息公布後，5日於X發文表示：「歐盟應被廢除，並將主權交還各個國家，讓各國政府能更有效代表人民。」此番發言令爭議升溫。

當有使用者轉發馬斯克的言論時，他回應說：「我是認真的，不是開玩笑。」他在另一則貼文補充：「我熱愛歐洲，但不喜歡歐盟這頭官僚怪獸。」

美國總統川普政府對這項處分立即開砲。副總統范斯（JD Vance）在X發文警告歐盟「應該支持言論自由，不應以無謂理由打壓美國企業」。他的貼文獲馬斯克留言回應「感激不盡」。

歐盟官員表示，他們是在保護用戶免受詐騙與不實資訊侵害，並強調X身為美國企業的身分與處以罰款的決定無關。

馬斯克（圖）旗下社群媒體平台X遭歐洲聯盟重罰後，他在網路上回擊表示，歐盟應該「被...
馬斯克（圖）旗下社群媒體平台X遭歐洲聯盟重罰後，他在網路上回擊表示，歐盟應該「被廢除」。（路透）

