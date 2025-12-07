我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報年度人物／黃仁勳被讚「賭上Nvidia」奠定AI關鍵基礎

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

希臘克里特島外海移民船翻覆 造成18死、2傷

中央社／雅典6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一艘載著溺斃移民遺體的海岸防衛隊船隻，停靠在克里特島伊耶拉佩特拉港口。(路透)
一艘載著溺斃移民遺體的海岸防衛隊船隻，停靠在克里特島伊耶拉佩特拉港口。(路透)

希臘海岸防衛隊發言人今天表示，一艘載著移民的充氣艇在希臘南方克里特島外海翻覆，造成18人身亡，另有2人獲救。

綜合法新社和路透報導，這名發言人指出：「有2名生還者傷勢嚴重，已送醫救治。船隻沉沒的具體情況不明，後續將驗屍釐清案情。」

希臘廣播電視公司（ERT）報導，當局在已經進水的船上發現罹難者遺體，法醫初步研判，這些移民可能因脫水死亡。另據美聯社，翻覆的船隻是一艘充氣艇。

克里特島港口城市耶拉派特拉（Ierapetra）市長佛朗古利斯（Manolis Frangoulis）告訴記者，所有罹難者都是年輕人，「移民搭乘的船隻兩側洩氣，導致乘客擠在狹窄空間內」。

希臘國家通訊社「雅典通訊社」（Athens News Agency, ANA）披露，航經附近的一艘土耳其貨輪發現該船後立即通報相關單位。

希臘政府官員指出，這艘船是在克里特島西南方約48公里處被發現，2名生還者獲救後送往克里特島救治。

海岸防衛隊引述生還者說法表示，惡劣海象導致船隻航行不穩，船上沒有遮蔽處且缺乏食物和飲用水。

聯合國難民署（UNHCR）統計資料顯示，今年來逾1萬6770名尋求庇護者利用這條路線抵達歐洲。

移民 土耳其 聯合國

上一則

因應俄威脅德擬增兵備戰 Z世代怒：誰開戰誰去打

延伸閱讀

移民專頁／公民子女領白卡 會影響父母綠卡申請？

移民專頁／公民子女領白卡 會影響父母綠卡申請？
移民專頁／「公共負擔」影響辦身分 3族群可豁免

移民專頁／「公共負擔」影響辦身分 3族群可豁免
移民專頁／B身分過期等綠卡 仍可能收NTA

移民專頁／B身分過期等綠卡 仍可能收NTA
移民專頁／國籍變更 通常不影響綠卡處理

移民專頁／國籍變更 通常不影響綠卡處理

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會