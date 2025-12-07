出境成逃犯 委國反對派領袖仍要親領和平獎

今年諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖馬查多已確認將親臨挪威首都奧斯陸領獎。(歐新社)

挪威諾貝爾 協會（Nobel Institute）主席哈普威金6日說，今年諾貝爾和平獎得主委內瑞拉 反對派領袖馬查多已確認將親臨挪威首都奧斯陸領獎。她目前藏身委國境內。

馬查多（Maria Corina Machado）自去年8月以來一直躲藏，今年10月10日她榮獲諾貝爾和平獎，正式頒獎典禮定於12月10日在奧斯陸舉行。

哈普威金（Kristian Berg Harpviken）則說：「我昨晚和馬查多聯絡，她確認將現身奧斯陸出席頒獎典禮。...鑒於安全情勢，我們無法提供更多關於日期或她將如何抵達的消息。」

不過，委內瑞拉檢察總長沙柏（Tarek William Saab）11月告訴法新社，馬查多若出境前往挪威領獎，將被視為「逃犯」。沙柏指出：「她因涉及多起刑事調查，屆時她身在委內瑞拉境外，將被視為通緝犯。」他又說，馬查多被控「參與陰謀行動、煽動仇恨與恐怖主義。」

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）去年7月大選贏得連任，但馬查多指控他選舉舞弊，選後也爆發多場抗議活動，共有約2400人被捕，此後委國境內反對運動失去聲量。

美國總統川普 稍早已派遣全球最大的航空母艦、軍艦及戰機至當地，稱其目的是打擊毒品走私，但委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則說，川普實際上目的是要推翻他的政府。作為委國反對派的馬查多，對美軍進駐加勒比海表示歡迎；對於華府指控馬杜洛領導毒品集團一事，她也支持美方說法。沙柏表示，馬查多也因為支持美國在加勒比海部署軍力，正接受調查。