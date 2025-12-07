英組織闖倫敦塔 王冠展示櫃砸甜點高喊「民主崩潰」

英國國王查理三世去年7月17日佩帶帝國王冠，在倫敦上議院出席國會開幕大典。（美聯社）

英國BBC報導，英國警方6日上午10時後不久接獲通報，稱有人在倫敦塔對陳列英國帝國王冠的展示櫃砸卡士達醬和烤蘋果奶酥。展示櫃被汙損。英國倫敦警察廳表示，已有四人因涉嫌刑事毀損罪被捕，倫敦塔的珠寶展示館在警方調查期間關閉。

自稱是新的非暴力公民抵抗組織「奪回權力」（Take Back Power）聲稱，他們是該行動的幕後主使。該組織表示，他們採取這個行動是為了要求英國政府建立一個常設公民大會「人民院」（House of the People），賦予其「對巨額財富徵稅並整頓英國」的權力。

「奪回權力」組織在社群媒體 分享的影片顯示，一名抗議者從袋子裡拿出錫箔托盤，盤中裝著滿滿的碎餅屑，將其猛砸向帝國王冠展示櫃。另一位抗議者隨後將一桶亮黃色的卡士達醬倒在展示櫃最前方的玻璃。

一名抗議者大喊：「民主已經崩潰！」另一名則補充：「英國已經崩壞，我們來到這個國家展示珍寶的地方，奪回權力。」

這是該組織過去數天以來進行的第二次示威。三名抗議者3日將幾袋糞肥倒在麗茲酒店大廳7.6公尺高聖誕樹下的地板。

英國帝國王冠是君主制的著名象徵。英國國王查理三世 2023年加冕日離開西敏寺教堂時就戴著它。除了加冕典禮外，英國君王只會在正式場合佩戴這頂王冠，如國會開幕大典。沒有佩帶需求時，這頂王冠會被放在倫敦塔的珠寶館保存。

帝國王冠最初是為了喬治六世加冕典禮製作，於1937年完成。這頂王冠綴有2868顆鑽石、17顆藍寶石、11顆祖母綠、四顆紅寶石和269顆珍珠，重逾一公斤。