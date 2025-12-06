車諾比核電廠遭無人機襲擊 防護罩已擋不住輻射外洩

烏克蘭基輔地區的切爾諾貝利核電廠，攝於4月12日。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際原子能總署（IAEA）5日聲明警告，烏克蘭 車諾比核災現場年初遭無人機 攻擊，造成位址上方的「新安全圍阻體」嚴重損壞，現在已無法有效防止核輻射外洩。

「新安全圍阻體」（New Safe Confinement）是全球最大的可移動鋼製拱形結構，於2019年完工，設計可使用100年，用以覆蓋遭爆炸摧毀的4號反應爐並封存高度污染物，又稱為「新石棺」。

IAEA 5日聲明表示，今年2月新安全圍阻體遭無人機攻擊引發火災，導致外層防護覆板嚴重損壞，主要的放射線隔離能力「喪失」。雖然屋頂已進行有限度的臨時修補，但要避免結構再度惡化並確保長期核子安全，仍必須及時展開全面性的整修工程。

葛羅西並指出，所幸新安全圍阻體的承重結構與監測系統並未受到永久損害。IAEA在現場設有常駐團隊，將「竭盡所能支援恢復核子安全保障」。

烏克蘭指控俄羅斯發動這次2月14日的無人機襲擊，但克里姆林宮否認。

新安全圍阻體工程耗資21億歐元（約台幣775億元），由超過45個國家與組織共同出資，被視為車諾比後續處置中最重要的國際合作成果之一。

車諾比核電廠在1986年爆炸後，造成大規模輻射外洩，對烏克蘭、白俄羅斯 、俄羅斯及更遠地區造成長期健康與環境衝擊。IAEA表示，地區內先天缺陷與癌症病例仍然偏高。