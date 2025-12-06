俄羅斯威脅下德國修改兵役 Z世代怒：誰開戰誰去打仗

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
德國柏林的學生5日參加反對計畫可能實施義務役制度的抗議時，展示一張海報，上面寫著「義務役是倒退」。（美聯社）
德國聯邦議會近日投票通過重新引入志願役制度，所有18歲青年自明年1月起都將收到一份關於體能與服役意願的問卷。男性必須填寫，女性則可選擇自願。若未來志願入伍人數不足，聯邦議會將可在戰爭或緊急情況下啟動徵兵制。然而，要吸引Z世代從軍恐怕並不容易，德國各地學生已紛紛走上街頭抗議，擔心徵兵制捲土重來。

天空新聞報導，根據德國政府說法，儘管這項制度將儘可能長時間保持志願制，但從2027年起，所有18歲男性都必須接受體檢，以便政府掌握誰具備服役能力。國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，強制體檢是必要措施，這樣一旦德國遭到攻擊，政府就不會浪費時間去確認「誰具備保衛國土的作戰能力」。

柏林抗議現場多是十幾歲或二十出頭的青年，但也有一些家長帶著孩子參加。一位母親手舉寫著「你不能拿走我的兒子」的標語牌，其他人則舉著「你們的謊言休想操控我們」以及「和平就是力量」等標語。

許多示威者震驚於聯邦議會可能因志願役人數不足，而在戰時或緊急情況啟動徵兵制。李維（Levi）說：「我們誰都不想為一個並不真正關心我們的國家而死。」並批評政府無視年輕世代對氣候保護與改善社會條件的訴求，讓他對國家毫無歸屬感。

被問到德國若遭受攻擊，而Z世代又不願意保衛國家，那應該由誰來保衛時，李維回答：「為什麼不是那些發動戰爭的人去打？我不懂為什麼不能讓年紀較大的人上戰場。我的意思是，他們很多人都當過兵。」

17歲的莎拉（Sarah）也表示同意，她說：「我不願意為任何國家而死。」接著進一步表示：「我認為強迫兒童，或任何人違背意願加入軍隊都是錯的，因為戰爭本身就是錯的。我永遠不會加入軍隊。如果德國遭到攻擊，我就會去一個沒有戰爭的地方。」

德國推動這項兵役制度改革，主要是回應俄羅斯入侵烏克蘭。儘管莫斯科否認意圖擴大戰事，北約秘書長呂特仍警告，俄羅斯可能在未來四到五年內具備攻擊某成員國的能力。然而，德國早在2011年7月1日就已暫停義務兵役，改革兵役是重大的文化轉變。

抗議青年西拉斯（Silas）表示：「我周圍的朋友沒有人願意志願入伍，因為我們不想為不屬於我們的問題而戰。我們不是造成這些問題的人，是政府。」19歲的洛拉（Lola）被問及是否認為俄羅斯是威脅時表示：「可能，也許吧，但我認為比戰爭更重要的問題存在，尤其是社會議題。」

她的朋友、28歲的巴爾塔薩（Balthasar）則說得更直白：「一個國家有能力攻擊，並不等同於一個國家計畫發動攻擊。俄羅斯過去的記錄至少是嘗試透過外交途徑解決問題、進行合作，我認為這才是國際政治中應該採取的正確做法，而不是像德國政府那樣訴諸武力。」

德國目前約有18.4萬兵力，並希望在未來十年增加超過8萬人。總理梅爾茨表示，他希望打造「歐洲最強大的軍隊」。志願者可獲得超過2000歐元（約2342.5美元）的月薪作為誘因，但今年稍早的一項調查顯示，81%的Z世代不願意為德國而戰。相較之下，許多年長世代則支持恢復徵兵制。

在柏林的抗議現場，17歲的瓦倫廷（Valentin）是唯一一位受訪時勉強同意參戰的與會者。他說：「如果我們遭到攻擊，那我願意，但如果是我們去攻擊其他國家，那我不願意。」

德國柏林的抗議群眾5日舉起寫有「向義務兵役說不」的標語。（路透）
德國柏林5日舉行反對義務兵役的抗議活動，一名婦女舉起「我不會放走我的兒子們」標語...
德國 俄羅斯 投票

