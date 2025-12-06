美促歐2027年前主扛北約傳統防務 歐洲官員嗆不切實際

外傳美國希望歐洲在2027年前，能夠承擔北約從情報到飛彈等軍事防禦能力的大部分責任，令部分歐洲官員直指不切實際；圖為波蘭部隊與北約士兵9月在波蘭進行軍演。（路透）

路透獨家報導，美國國防部 官員本周在華府向多國外交官表明，美國希望歐洲在2027年前承擔北約 （NATO）常規軍事防禦能力的大部分責任，從情報到飛彈皆然。由於這項期限相當緊迫，令部分歐洲官員直指不切實際。

報導引述包括一名美國官員在內的5名匿名知情人士指出，這項要求是在本周於華府舉行的會議中提出，會議參與者包括負責北約政策的美國五角大廈官員與多個歐洲代表團。

若這種責任轉移成真，將徹底改變美國與其最重要軍事夥伴北約的合作方式。美國是戰後政治與軍事聯盟北約的創始國之一。

會中，美國國防部官員指出，華盛頓對歐洲自2022年俄羅斯 全面入侵烏克蘭以來在提升防務能力方面的進展尚不滿意。

美國官員向歐洲代表表示，如果歐洲無法在2027年的期限內達標，美國可能會停止參與部分北約防務協調機制。

所謂傳統防務能力，涵蓋非核資產，從部隊到武器皆算在內；而美國官員並未說明將如何衡量歐洲在承擔大部分責任方面的進度。

目前也不清楚2027的期限是否代表整個川普政府的正式立場，或者只是部分五角大廈官員的看法。華盛頓內部對美國在歐洲應扮演的軍事角色存在重大分歧。

多名歐洲官員說，不論用什麼標準，「2027年」都不切實際，因為歐洲若要在短期內取代部分美方能力，不僅需要資金和政治意願，還需要更多其他必要條件。

此外，英國和挪威4日簽署一項防衛合作協議，雙方將共組英製26型（Type 26）反潛巡防艦艦隊，以加強偵察、反制俄羅斯潛艦在北大西洋水域的活動，保護海底電纜及石油和天然氣管線等水下基礎設施。

根據協議，英、挪海軍將進一步強化合作，由英國出動8艘、挪威出動至少5艘，共組一支總計至少13艘的26型反潛巡防艦艦隊。

英國國防部指出，過去2年，俄艦對英國周邊水域的侵擾增加30%。其中，名義上為海洋研究船的俄羅斯間諜船「琥珀」（Yantar）過去一年曾數次侵犯英國專屬經濟海域（EEZ）、被發現在海底電纜附近徘徊，並一度逼近英國領海，今年11月更曾以雷射光束攻擊執行任務的英國空軍P-8反潛巡邏偵察機飛行員，是俄艦首次。

另一方面，俄羅斯潛艦過去2年也數次現蹤英國周邊水域，包括與水面艦同時行動。