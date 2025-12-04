我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

南韓男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

阿富汗墮胎悲歌 為求流產母親竟用重石壓女兒肚

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自從塔利班2021年重新掌權以來，阿富汗女性被禁止就讀中學、大學。(歐新社)
自從塔利班2021年重新掌權以來，阿富汗女性被禁止就讀中學、大學。(歐新社)

（中央社喀布爾4日綜合外電報導）在女性權益遭嚴重剝奪的阿富汗，一名母親為讓懷孕的女兒墮胎，竟用重石壓向女兒腹部。這起悲劇僅是冰山一角，凸顯阿富汗女性在嚴格墮胎禁令下，被迫採取極端手段的絕望處境。

阿富汗婦女芭哈拉（Bahara）懷孕4個月時，前往首都喀布爾（Kabul）一家醫院乞求墮胎，一名醫師告訴她：「我們不被允許這麼做。如果有人發現，我們全都會坐牢。」

在阿富汗，墮胎是違法的，無論是接受或協助墮胎，都可能面臨牢獄之災。

但芭哈拉已走投無路。她失業的丈夫命令她「想辦法」，因為他不想要第5個女兒。

35歲的芭哈拉告訴法新社：「我們如今快要養不起這些女孩了。如果是男孩，他可以去上學、去工作。」

但對於阿富汗女孩來說，這些都是奢望。自從塔利班（Taliban）2021年重新掌權以來，女性被禁止就讀中學、大學及從事大部分工作。

於是芭哈拉聽從鄰居的建議，花了相當於2美元的錢，在市場上買了一種由錦葵類植物製成的草藥茶，這種茶能引發宮縮。

芭哈拉出血嚴重到必須返回醫院。她表示：「我告訴他們我跌倒了，但他們知道我在說謊，因為我身上沒有傷痕。他們很生氣，但沒有舉報我。」

她說：「他們動了手術，清除了胎兒的殘骸。從那時起，我一直覺得非常虛弱。」

美國加利福尼亞州立理工大學波莫納分校（California State Polytechnic University, Pomona）民族植物學家馬多納多．安德拉德（Guadalupe Maldonado Andrade）表示，她使用的植物可能「非常危險」，劑量錯誤可能導致器官損傷和嚴重出血。

然而，芭哈拉的案例並非單一個案。

法新社在長達數月的調查中訪談的另外兩名女性，也曾冒著生命危險墮胎。妮莎（Nesa）服用了對胚胎有毒的藥錠，而瑪麗安（Mariam）則被母親以重石壓肚導致流產。

由於墮胎在阿富汗是個禁忌，且沒有真實統計數據，阿富汗衛生部發言人阿瑪爾（Sharafat Zaman Amar）堅稱受影響的女性「很少」。

阿富汗是全球孕產婦和嬰兒死亡率最高的國家之一，自去年以來，年輕女性被禁止在醫學院接受助產士或護理師培訓。

儘管阿瑪爾承認秘密墮胎的危險性，也承認有些女性面臨「問題」，但他表示這不是政府的錯。

根據美國非政府組織「生育自主權中心」（Center for Reproductive Rights）數據，全球僅1/3的女性生活在允許依需求墮胎的國家。生育自主權中心估計，非法墮胎每年在全球導致3萬9000人喪生。

喀布爾一名助產士告訴法新社，她因「無法給予（女性）更多幫助而感到無助和軟弱」。阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）一名婦科醫師也同樣感到絕望。

她說：「我為這些女性感到難過…我曾發誓要成為一名醫師來幫助她們。但我們做不到。」

墮胎 阿富汗 喀布爾

上一則

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

下一則

日本擬延長外國人歸化門檻至10年 與永住許可一致

延伸閱讀

哥大法學教授：因一人暴行懲罰守法移民違反美國核心理念

哥大法學教授：因一人暴行懲罰守法移民違反美國核心理念
曾力挺阿富汗難民來美安置計畫 被責背叛MAGA 共和黨圍剿自家議員

曾力挺阿富汗難民來美安置計畫 被責背叛MAGA 共和黨圍剿自家議員
曾支持阿富汗公民來美安置 共和黨國會議員面臨考驗

曾支持阿富汗公民來美安置 共和黨國會議員面臨考驗
中國人在塔吉克邊境遭來自阿富汗攻擊 過去1周已5死

中國人在塔吉克邊境遭來自阿富汗攻擊 過去1周已5死

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫
移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查

移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查