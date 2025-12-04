國防預算調高需財源 日本政府擬2027年新增1%防衛特別所得稅

我的頻道

記者雷光涵／即時報導
日本自民黨4日預計2027年1月起對個人所得稅加1%，籌措強化防衛能力的財源。(路透)
日本自民黨4日決定，為強化防衛能力規畫的「防衛特別所得稅」（暫名），預計2027年1月起實施，將對個人所得稅加1%。至於法人、菸草稅加稅將於2026年4月起實施。

為增加國防預算，2022年底岸田政府決定決定分階段調升法人稅、所得稅與菸稅，以確保在2027年度前，確保超過1兆日圓的財源。不過在2023年底的稅制改革中，因與所得稅等的定額減稅政策重疊，加稅時程被延後。之後確定法人稅與菸稅將自2026年4月起提高，但執政黨內對個人所得稅加稅態度謹慎而再次擱置。

每日新聞報導，首相高市早苗原對提高所得稅持否定態度，但政府將原訂2027年度達成「將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）2%」的目標，提前至2025年度內完成，判斷有必要確保財源，以強化國防能力。不過，執政聯盟夥伴日本維新會過去曾反對防衛增稅，仍須持續協商。

報導說，多名自民黨稅制相關人士透露，政府將新設1%的「防衛特別所得稅」的附加稅。同時，復興特別所得稅的稅率將下調1%，但因為復興稅課稅期間延長，實質負擔仍然會增加。不過，一加一減以後，目前稅率不會有變動。

