日大幅舉債追加預算 東大名譽教授嗆高市「亡國內閣」

東京大學名譽教授上野千鶴子不滿日本政府今年度追加預算案要靠大幅舉債，在X上發文批評高市是「亡國內閣」。(歐新社)

日本 首相高市早苗內閣11月28日批准2025年度追加預算案，金額達18.3兆日圓（約 1170 億美元）創下新高，主要靠新發國債 支應，被外界視為展現激進財政路線。對此，東京大學名譽教授、社會學者上野千鶴子3日發文痛批高市是「亡國內閣」，並與網友激烈交鋒。

上野3日在X發文表示：「追加預算18.3兆日圓，其中11.7兆是名為國債的負債。我想稱高市內閣為『亡國』內閣。」貼文引來各種回應，其中不乏批評聲浪，部分網友說：「不要散播『國債等於國民負債』這種錯誤資訊！」「政府的負債與赤字，其實就是國民的盈餘，你不懂嗎？為什麼只把赤字看成問題？」「以本國貨幣 發行的國債，其實是國民的金融資產，怎麼會變成亡國？」

上野則再度發文回嗆：「國債不是債務，而是資產？沒想到被假經濟學、也就是MMT（現代貨幣理論）洗腦的人竟然這麼多，真令人驚訝。」

有網友指出，無止盡發國債當然不好，因為一定會伴隨利息成本；但若因國債發行而形成的資產仍然存在，就不能簡單斷言那就是「負債」。國家的財政運作與一般家庭收支本質上完全不同。累計國債發行額的變化確實可作為衡量國家信用的一項指標，但也應該同時看看與之相對的資產面。

也有網友說，日本汽車產業前景不明，半導體供應鏈又因「某國蠻橫行為」而面臨斷鏈風險。如果什麼都不做，日本經濟遲早會下滑。國債投入，就是為了避免那種結果，同時也是為了降低對中國的依賴，轉向資源國家的布局。若政策方向正確，這些數十兆日圓的投資，將能開採出足以在短短幾個月內回收成本的「寶藏」。

共同社報導，高市內閣將在12月17日前的國會臨時會期間，爭取在野黨支持這項追加預算案，若順利通過，可望使日本政府提前實現國防預算達到國內生產總值（GDP）2%的目標。