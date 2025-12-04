我的頻道

紐西蘭第一家IKEA開幕排長龍 總理剪綵也搶不到頭香

編譯周辰陽／即時報導
西班牙巴塞隆納一間宜家家居的工人走過外牆下方的標誌，攝於2024年4月26日。宜家家居第一家紐西蘭門市於2025年12月4日開幕。（路透）
西班牙巴塞隆納一間宜家家居的工人走過外牆下方的標誌，攝於2024年4月26日。宜家家居第一家紐西蘭門市於2025年12月4日開幕。（路透）

瑞典家具巨頭IKEA創立至今已逾80年，在全球擁有400多家門市，但遲遲未進軍紐西蘭，使紐國成為最後一批迎來IKEA的已開發國家之一。數百名民眾4日清晨大排長龍，為這場漫長等待畫下句點。

衛報報導，薩特勒（Annie Sattler）自小便常與家人到IKEA替她布置臥房。自她從德國移居紐西蘭已過25年，宣布將在當地開店也已七年。她受訪時坦言，自己「已等25年」，也與其他人一同排隊，並且願意再多等幾個小時，只為成為首批踏進紐西蘭首家IKEA門市的顧客。

薩特勒表示，開幕活動讓她想起家鄉。她說：「太令人開心了，我很喜歡員工、家具、整個故事。」

紐西蘭IKEA門市於2018年宣布進駐，當時與現在都擔任外交部長的彼得斯（Winston Peters）宣稱自己功不可沒，強調當年他決定在斯德哥爾摩設立大使館肯定發揮作用。興奮情緒到了4日達到沸點，當地一家媒體甚至開設開設即時部落格，主要道路的告示也提醒駕駛「規畫行程」。

上午9時，兩處主要入口已排起長隊，儘管其中一名排隊者主要是來看熱鬧、而非購物，形容現場「有點冷清」。但其他人表示，若不是事先禁止，他們早就願意通宵紮營。排在隊伍最前方的班奈特（Ulla Bennet）凌晨4時就在場地邊界外「預先排隊」。她說：「我們以為6時就會像現在這樣，但其實大家大多6、7時才陸續到。」

最後，傳說中的嚴重塞車並未出現，但隨著上午11時開幕時間接近，絡繹不絕的顧客陸續抵達。當地媒體齊聚一堂，在晨間電視節目現場連線播報，等待中的顧客興奮地談論著對IKEA招牌瑞典肉丸的期待，甚至有群人對著記者高喊：「肉丸！肉丸！」

班奈特認為IKEA開幕是一種全球認可的象徵。她說：「紐西蘭總是最後一個能拿到任何東西的地方。其他國家早就有了，但企業會想：『哦，他們那麼小，又在那麼遠的地方。』但他們現在來了！我太興奮了！」

此外，對於正努力應對嚴峻生活成本危機的紐西蘭來說，IKEA的開幕也別具意義，在全球主打的平價策略正好落在家庭預算吃緊，「黑色星期五」的銷售額與去年同期相比下降4%至6%之時。

為了抓住任何一絲經濟樂觀的氣息，總理盧克森（Christopher Luxon）親臨剪綵。然而當大門一開，他原本應成為第一位顧客，卻被速度更快的購物者搶了頭香。對許多人來說，至少在這一天，新鮮感與物超所值的吸引力，蓋過了更廣泛的經濟低迷。

