以色列「未來幾天內」將開拉法關卡 讓加薩人可赴埃及

以色列將開放加薩走廊通往埃及的拉法關卡，讓加薩居民得以離開；圖為10月20日，載有人道主義援助物資的卡車準備通過拉法過境點的埃及大門，等待以色列檢查後進入加薩。(美聯社)

以色列 3日表示，「未來幾天內」將開放加薩 走廊（Gaza Strip）通往埃及的拉法關卡（Rafah Crossing），讓加薩居民得以離開。

中央社引述法新社報導，以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）發聲明指出：「根據停火協議…拉法關卡將在未來幾天內開放，專門提供加薩走廊居民離開前往埃及。」

COGAT補充道，歐盟邊境援助特派團將派員監督拉法關卡的運作，「相關機制與2025年1月運作時類似」。當時拉法關卡曾在為期6周的停火期間短暫開放。

兩名歐洲外交消息人士告訴法新社，他們本來準備在10月14日開放拉法關卡給行人通行，但開放時程後來延遲。

重新開放拉法關卡是美國總統川普加薩和平計畫的一部分，也是聯合國（UN）機構及其他人道組織長期以來的訴求。

以色列軍隊2024年5月接管拉法關卡在巴勒斯坦的一側，稱該關卡「被用於恐怖主義目的」，懷疑有人藉當地走私武器。拉法關卡曾在今年1月19日生效的停火期間短暫重啟，最初僅允許獲准離境的加薩居民通行，之後也允許卡車通過。

加薩走廊自2007年起遭到以色列封鎖。長期以來，拉法關卡一直是獲准離境的加薩居民離開這塊狹長土地的主要出口。

此外，一位消息人士指出，黎巴嫩 和以色列的文官代表同日舉行數十年來首次直接會談，這是以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）停火的監督機制一環。美國的黎巴嫩問題特使歐塔加斯（Morgan Ortagus）也出席會議。

以色列曾在1982年入侵黎巴嫩，之後兩國於1983年舉行直接會談，並簽署一項期望建立正常雙邊關係的協議，但該協議從未獲得批准。