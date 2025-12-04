我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

以色列「未來幾天內」將開拉法關卡 讓加薩人可赴埃及

編譯中心／綜合3日電
以色列將開放加薩走廊通往埃及的拉法關卡，讓加薩居民得以離開；圖為10月20日，載有人道主義援助物資的卡車準備通過拉法過境點的埃及大門，等待以色列檢查後進入加薩。(美聯社)
以色列將開放加薩走廊通往埃及的拉法關卡，讓加薩居民得以離開；圖為10月20日，載有人道主義援助物資的卡車準備通過拉法過境點的埃及大門，等待以色列檢查後進入加薩。(美聯社)

以色列3日表示，「未來幾天內」將開放加薩走廊（Gaza Strip）通往埃及的拉法關卡（Rafah Crossing），讓加薩居民得以離開。

中央社引述法新社報導，以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）發聲明指出：「根據停火協議…拉法關卡將在未來幾天內開放，專門提供加薩走廊居民離開前往埃及。」

COGAT補充道，歐盟邊境援助特派團將派員監督拉法關卡的運作，「相關機制與2025年1月運作時類似」。當時拉法關卡曾在為期6周的停火期間短暫開放。

兩名歐洲外交消息人士告訴法新社，他們本來準備在10月14日開放拉法關卡給行人通行，但開放時程後來延遲。

重新開放拉法關卡是美國總統川普加薩和平計畫的一部分，也是聯合國（UN）機構及其他人道組織長期以來的訴求。

以色列軍隊2024年5月接管拉法關卡在巴勒斯坦的一側，稱該關卡「被用於恐怖主義目的」，懷疑有人藉當地走私武器。拉法關卡曾在今年1月19日生效的停火期間短暫重啟，最初僅允許獲准離境的加薩居民通行，之後也允許卡車通過。

加薩走廊自2007年起遭到以色列封鎖。長期以來，拉法關卡一直是獲准離境的加薩居民離開這塊狹長土地的主要出口。

此外，一位消息人士指出，黎巴嫩和以色列的文官代表同日舉行數十年來首次直接會談，這是以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）停火的監督機制一環。美國的黎巴嫩問題特使歐塔加斯（Morgan Ortagus）也出席會議。

以色列曾在1982年入侵黎巴嫩，之後兩國於1983年舉行直接會談，並簽署一項期望建立正常雙邊關係的協議，但該協議從未獲得批准。

加薩 以色列 黎巴嫩

上一則

戰亂助長 緬甸種罌粟創10年新高 過去1年成長17%

下一則

中日緊張韓不選邊站 李在明：打架要攔、生意要撮合

延伸閱讀

可5年多次入境…埃及推180天旅遊簽 瞄準旅遊商務客

可5年多次入境…埃及推180天旅遊簽 瞄準旅遊商務客
以色列發動軍事打擊 川普：不應妨礙敘利亞發展

以色列發動軍事打擊 川普：不應妨礙敘利亞發展
以軍：4名武裝分子離開加薩地道遭擊斃

以軍：4名武裝分子離開加薩地道遭擊斃
加薩衛生當局：以哈戰爭死亡數破7萬人

加薩衛生當局：以哈戰爭死亡數破7萬人

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人