我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

戒嚴風波周年軍方致歉 李在明訂立「國民主權日」：南韓值得諾獎

編譯中心／綜合3日電
南韓民眾3日在首爾國會大廈前集會紀念前總統尹錫悅宣布戒嚴一周年，並要求懲治內亂禍首。（路透）
南韓民眾3日在首爾國會大廈前集會紀念前總統尹錫悅宣布戒嚴一周年，並要求懲治內亂禍首。（路透）

南韓前總統尹錫悅戒嚴風波已滿1年，現任總統李在明3日發表聲明，指出順利擊退非法戒嚴，南韓有資格拿諾貝爾和平獎，也要將12月3日定為國民主權日，成為法定假日。另外，國防部長安圭伯就軍隊一年前捲入內亂、導致民眾陷入安全風險等，代表軍方正式致歉。

韓聯社報導，去年12月3日，尹錫悅於晚間10時27分突然宣布戒嚴，多次下令軍警「就算開槍也要破門進入國會」、「逮捕國會議員」等，國會緊急集會表決通過撤銷戒嚴，尹錫悅隨後被迫宣布解嚴，整個戒嚴僅歷時6小時。尹錫悅後因違法戒嚴遭國會彈劾下台，目前遭羈押受審。

尹錫悅下台後，南韓今年6月重選總統，在野黨的李在明當選。李在明3日發表「光之革命一周年對國民特別聲明」，表示去年的政變成為向世界宣示南韓民主驚人恢復力的契機，「政變者極度不義，但我們國民極為正義」。

李在明說，當晚國民不是用暴力，而是以舞蹈與歌聲，把非法政變引發的最糟糕瞬間轉化為最美好時刻。李在明也說：「若大韓民國因恢復和平、向全世界展現民主主義的偉大而獲諾貝爾和平獎，將成為所有因衝突與分裂而動搖國家的重大轉折點。」

李在明表示，為了紀念國民偉大的勇氣與行動，將把12月3日定為「國民主權日」，「使國民一年至少能回顧這天一次，這很重要」。

尹錫悅同日透過律師團隊發表題為「給國民的話」聲明，他批評當前執政黨共同民主黨親中、親北韓，並稱現在執政的李在明政府是獨裁政權。他還批評共同民主黨反對擴大適用間諜法，使大韓民國成為「間諜天堂」。

針對緊急戒嚴，尹錫悅強調，是基於總統權限發布緊急狀態，為了重新建立自由民主的憲政秩序，「是我不夠周全，未能阻止破壞國家憲法勢力所掀起的內亂風暴，對於給國民帶來的心理傷害與不便，我深感愧疚」。

另據路透報導，因收受賄賂和其他罪名遭到起訴、正接受審判的南韓前第一夫人金建希3日遭到檢方求處總計15年有期徒刑。首爾中央地方法院預計將於明年1月28日宣判。

南韓前第一​夫人金建希。（路透）
南韓前第一​夫人金建希。（路透）

李在明 尹錫悅 戒嚴

上一則

中日緊張韓不選邊站 李在明：打架要攔、生意要撮合

下一則

不滿美版俄烏停戰計畫被修改 普亭：若歐挑事準備開戰

延伸閱讀

中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合

中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合
李在明：韓國必須走向統一 提議恢復南北聯絡管道

李在明：韓國必須走向統一 提議恢復南北聯絡管道
李在明等不及了？盼早日在北京與習近平會面

李在明等不及了？盼早日在北京與習近平會面
韓總統辦公室：李在明G20峰會期間分別會晤中日領導人

韓總統辦公室：李在明G20峰會期間分別會晤中日領導人

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人