戒嚴風波周年軍方致歉 李在明訂立「國民主權日」：南韓值得諾獎

南韓民眾3日在首爾國會大廈前集會紀念前總統尹錫悅宣布戒嚴一周年，並要求懲治內亂禍首。（路透）

南韓前總統尹錫悅戒嚴 風波已滿1年，現任總統李在明 3日發表聲明，指出順利擊退非法戒嚴，南韓有資格拿諾貝爾和平獎，也要將12月3日定為國民主權日，成為法定假日。另外，國防部長安圭伯就軍隊一年前捲入內亂、導致民眾陷入安全風險等，代表軍方正式致歉。

韓聯社報導，去年12月3日，尹錫悅於晚間10時27分突然宣布戒嚴，多次下令軍警「就算開槍也要破門進入國會」、「逮捕國會議員」等，國會緊急集會表決通過撤銷戒嚴，尹錫悅隨後被迫宣布解嚴，整個戒嚴僅歷時6小時。尹錫悅後因違法戒嚴遭國會彈劾下台，目前遭羈押受審。

尹錫悅下台後，南韓今年6月重選總統，在野黨的李在明當選。李在明3日發表「光之革命一周年對國民特別聲明」，表示去年的政變成為向世界宣示南韓民主驚人恢復力的契機，「政變者極度不義，但我們國民極為正義」。

李在明說，當晚國民不是用暴力，而是以舞蹈與歌聲，把非法政變引發的最糟糕瞬間轉化為最美好時刻。李在明也說：「若大韓民國因恢復和平、向全世界展現民主主義的偉大而獲諾貝爾和平獎，將成為所有因衝突與分裂而動搖國家的重大轉折點。」

李在明表示，為了紀念國民偉大的勇氣與行動，將把12月3日定為「國民主權日」，「使國民一年至少能回顧這天一次，這很重要」。

尹錫悅同日透過律師團隊發表題為「給國民的話」聲明，他批評當前執政黨共同民主黨親中、親北韓，並稱現在執政的李在明政府是獨裁政權。他還批評共同民主黨反對擴大適用間諜法，使大韓民國成為「間諜天堂」。

針對緊急戒嚴，尹錫悅強調，是基於總統權限發布緊急狀態，為了重新建立自由民主的憲政秩序，「是我不夠周全，未能阻止破壞國家憲法勢力所掀起的內亂風暴，對於給國民帶來的心理傷害與不便，我深感愧疚」。