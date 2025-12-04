馬航MH370失蹤逾10年僅找到過幾片碎片 月底重啟搜索

我的頻道

編譯中心／綜合3日電
馬來西亞航空MH370班機2014年3月離奇失蹤，吉隆坡市中心一處廣告看板出現為該班機祈禱的文字及影像。（中央社）
馬來西亞航空MH370班機2014年3月離奇失蹤，吉隆坡市中心一處廣告看板出現為該班機祈禱的文字及影像。（中央社）

馬來西亞交通部3日表示，馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH370班機在失蹤超過10年後，相關搜尋工作將於12月底恢復。

這架載有239人的波音（Boeing）777型客機2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中，從雷達螢幕上消失無蹤，自此成為航空史上最大的未解謎團之一。

機上乘客有2/3為中國籍，其餘則包括馬來西亞、印尼、澳洲，及印度、美國、荷蘭和法國等國國民。

儘管各方進行了航空史上最大規模的搜索行動，至今仍未尋獲這架飛機。

路透報導，馬來西亞當局透過聲明表示，「特此更新，馬航MH370失蹤殘骸的深海搜索將於2025年12月30日恢復進行」。

交通部表示，海洋探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity）將在「經評估後最有可能找到飛機的目標區域」進行搜索。

最近一次在南印度洋的搜索於4月暫停，因當時「不是適合的季節」。

這次搜索將依循「無限海洋」先前的搜索模式，採「找不到就不收費」原則，政府僅在這間公司找到飛機時才會支付費用。

總部位於英國和美國的「無限海洋」曾於2018年主導過搜索但未成功，之後同意於今年展開新一輪搜索。

最初由澳洲主導的搜索行動在3年內涵蓋了印度洋12萬平方公里的範圍，但除了幾片碎片外，幾乎沒有找到任何飛機的蹤跡。

交通部表示，最新的進展凸顯了「為受這場悲劇影響的家屬提供一個了結」的承諾。罹難者家屬曾於2月表示，希望新的搜索最終能帶來一些答案。

