我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：高市「台灣有事」答辯爭議衝擊日本觀光 Tripla中客訂房減57％

「賣加工食品害人變胖」10大食品巨頭 被舊金山市府告了

東京迪士尼飯店驚見中國籍男子持菜刀闖宴會廳 恐嚇同事後逃逸遭逮

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本東京迪士尼樂園11月10日舉行聖誕遊行。（路透）
日本東京迪士尼樂園11月10日舉行聖誕遊行。（路透）

日本東京迪士尼度假區的「東京迪士尼海洋觀海景大飯店」（ディズニーシー・ホテルミラコスタ）1日晚間發生一起男子持刀恐嚇事件，34歲中國籍男子姜春雨手持中式菜刀闖入宴會廳，對著前同事出言威脅並揮刀後逃走，所幸無人受傷。警方隔日將他逮捕，正在調查詳細動機。

▲ 影片來源：youtube平台＠日テレNEWS

（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

日本電視台與朝日電視報導，事件發生在1日晚上8點多，警方接獲110報案稱「有人持菜刀逞凶」。據轉述，姜姓嫌犯突然出現，保持沉默且神情鎮定。目擊者表示，看到男子持長方形的菜刀，向飯店的門廳跑去，並揮舞著這把「相當大」的刀，朝出入口離開。

宴會廳內當時正舉行企業派對，嫌犯進入幾分鐘後就從包包中取出菜刀，對一名31歲男性出言威脅，喊著「再靠近我就殺了你」等。他用刀具比劃了約5分鐘後，便朝舞濱站方向逃離。警方展開追查，2日在神奈川縣川崎市將姜春雨逮捕。

據報導，姜姓嫌犯是舉辦宴會的公司前員工，接受偵訊時否認部分犯行，聲稱「當時只是進入宴會廳發放抗議文時被強行阻止，所以從包包中取出自備的中式菜刀，但沒有指向他人或進行威脅。」

姜姓男子因在宴會廳內對前同事持刀並威脅，被警方以涉嫌違反暴力行為等處罰法逮捕。警方認為兩人之間可能存在某種糾紛，目前正在調查詳細動機。

迪士尼 日本

上一則

日經：高市「台灣有事」答辯爭議衝擊日本觀光 Tripla中客訂房減57％

延伸閱讀

河南30年老麵館因「1句話」暴紅 老闆承諾絕不漲價

河南30年老麵館因「1句話」暴紅 老闆承諾絕不漲價
有人持刀闖東京迪士尼海洋飯店 日警追查逃逸男子

有人持刀闖東京迪士尼海洋飯店 日警追查逃逸男子
因土地糾紛殺鄰居1家5口 包括2幼兒…河北男被判死

因土地糾紛殺鄰居1家5口 包括2幼兒…河北男被判死
加州迪士尼樂園將推限時5折票 但有這一條件

加州迪士尼樂園將推限時5折票 但有這一條件

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效