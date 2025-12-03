美欠會費釀財困 聯國砍明年預算15%、裁18%職位

我的頻道

編譯中心╱綜合2日電
聯合國秘書長古特瑞斯。(路透)
聯合國秘書長古特瑞斯。(路透)

聯合國秘書長古特瑞斯2日提案，大幅削減聯合國2026年核心預算5億7700萬美元，並裁汰超過18%的職位。

路透報導，聯合國今年邁入80周年，受到美國積欠會費導致財務危機影響，古特瑞斯想方設法提高效率，削減支出。

古特瑞斯在聯合國大會預算委員會指出：「我們在2024年底有7億6000萬美元欠款，其中仍有7億900萬未收回；此外，2025年應收的8億7700萬美元也尚未到位，目前的欠款總額達15億8600萬美元。」

古特瑞斯提案2026年核心預算較今年削減15%，至32.38億美元。這筆預算涵蓋政治、人道、裁減軍備、經濟與社會事務及公共資訊等任務。至於世界糧食計畫署、聯合國兒童基金會等多數聯合國機構，則主要依賴會員國自願捐款。

古特瑞斯警告：「聯合國的財務狀況極為脆弱，不論大會最終批准預算為何，只要欠款規模如此難以接受，財務挑戰就會持續。」

美國是聯合國最大出資國，占核心預算22%。美國總統川普雖稱聯合國「潛力巨大」，但認為其未能達成應有功能，並要求削減美國出資規模。

古特瑞斯今年3月啟動名為「UN80」的改革工作小組，以提升效率及降低支出。

聯合國的維和行動則有獨立預算。聯合國高層10月曾表示，由於資金不足且美國未來是否出資不明，全球九項維和行動將裁減約1/4人員。

