加薩戰禍逾7萬死 教宗：兩國方案是以巴衝突唯一解方

教宗良十四世就任以來首次參觀清真寺，11月29日造訪土耳其著名的17世紀建築傑作——藍色清真寺。其間教宗脫鞋以示尊重。（路透）

加薩 走廊衛生部11月29日說，自前年10月當地發生戰爭以來，已確認因戰禍喪生的死者破7萬人、逾17萬人受傷。羅馬天主教教宗良十四世30日針對歷經數十年的以色列 和巴勒斯坦 衝突重申梵蒂岡立場，強「兩國方案」是唯一解決方案，必須涵蓋建立巴勒斯坦國。

路透報導，教宗在從土耳其飛往黎巴嫩的專機上舉行首場機上記者會指出：「教廷已經公開支持兩國方案多年。我們都知道，目前以色列仍未接受這個解決方案，但我們認為這是唯一解方。」他說，「我們同時也是以色列的朋友，正尋求為雙方調解，可能有助於逐步接近找出兼顧各方正義的解決之道。」

在最大盟友美國也表態支持巴勒斯坦獨立後，以色列總理內唐亞胡仍重申反對建立巴勒斯坦國。

教宗11月29日造訪土耳其著名的17世紀建築傑作「藍色清真寺」，也是他就任以來首次參觀清真寺；教宗進入清真寺內部時脫下鞋子只穿白襪以示尊重，但婉拒在寺內祈禱。

在以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成的加薩停火協議在10月10日生效後，當地仍有至少354名巴勒斯坦人罹難，包含當地一家醫院11月29日通報，有兩名巴人孩童在南加薩命喪以軍之手。

根據加薩衛生部，兩年多來當地死因和戰禍有關的人數已達7萬100人。在上述352人中，部分是埋在當地遭轟炸或砲火摧毀的建築物瓦礫堆中已有一段時間，直到最近才終於確認身分的遺骸。

外媒報導說，自加薩戰爭爆發以來，以軍一直否認將加薩的巴人平民當作攻擊目標。以色列官員也質疑加薩衛生部公布的死亡人數，理由是該部在哈瑪斯治下，因此誇大其辭；哈瑪斯方面則否認相關指控。

但聯合國及其專門機構至今常引用該部彙整統計的傷亡數，聯合國方面視這些資料數據具可信度。

在川普政府居間下達成、脆弱的加薩停火協議基本上獲以哈遵守，但雙方都指控彼此曾做出違反該協議條款的行為。這段期間最慘重的死傷發生於11月22日，當時加薩民防機構發言人巴薩說，以色列發動5波空襲，釀成21人喪生，明顯違反停火協議。

除了美方，埃及、卡達與土耳其也參與加薩戰爭的調解，並作為落實停火協議的擔保方。