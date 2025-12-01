我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

不讓居服員淪廉價工 日本長照派遣公司推「自費」方案

記者雷光涵／即時報導
透過政府的長照獲得洗澡、協助進食、做家務等服務有極限，日本經濟產業省預估到2050年公家長照險以外的市場需求，一年高達77兆日圓。(新華社)
「順便幫我拖個地吧！」、「可以洗個窗戶嗎？」日本長照派遣公司推自費方案，公費居服員被要求做範圍外的事，明正言順收費。

日本是超高齡化國家，雖然向40歲以上國民隨健保收長照保險費，使用時的自付額最高三成，但人口老化實在太快。2023年日本政府用稅金及保費投入長照，高達13.5兆日圓，足足是2000年的4倍。

日本經濟新聞指出，長照保險制度本身複雜且難以理解，使用者常常會提出屬於保險範圍以外的要求。長久以往，可能導致居服員的失去工作熱忱，變成大問題。

SOMPO CARE提供「幫點小忙」的居家服務，接受各式各樣的委託，像是整理冰箱、告訴他家電的操作方法等。原本提供一次15分鐘的服務，但許多事情5分鐘就能解決，計費單位縮短成一次最短5分鐘、收550日圓，與公費一組20到44分鐘的自付額相近。客戶接受度也變高，打破長照業界包山包海「做功德」的不良慣例。

另一方面，案家真的欠缺幫手，如協助搬大型家具、幫忙遛狗、整理花木等，在居服員上門的時候，也能請他有償幫忙，不會感到不好意思、欠人情。

未來長照推進部的負責人山形實指出，若能依長照制度設計原則，將案主的額外需求轉化為有償服務，有助於杜絕「免費服務」的風氣，使產業走向健全化。他說，重要的是讓居服員以專業的身分來服務，而非被當成志工看待。

