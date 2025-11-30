我的頻道

存款不到100萬 美國安享退休可能嗎？

川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」強調市場反應正面

宏都拉斯大選今開票 川普力挺的候選人支持與台恢復建交

編譯盧思綸／即時報導
中美洲國家宏都拉斯於當地時間11月30日舉行總統大選。圖為選務人員當日在首都德古加巴市一個投票所關閉後，拿著一張無投票標記的選票。(歐新社)
中美洲國家宏都拉斯於當地時間11月30日舉行總統大選。圖為選務人員當日在首都德古加巴市一個投票所關閉後，拿著一張無投票標記的選票。(歐新社)

中美洲國家宏都拉斯於當地時間11月30日舉行總統大選，在三強鼎立的局勢中，兩名民調領先的在野黨候選人均祭出與中國大陸斷交、恢復與台灣建交的主張。其中首都德古西加巴市前市長、反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲得美國總統川普支持。執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則暗示，若落選將不會承認結果。根據宏都拉斯選委會，初步結果預計台灣時間12月1日上午10時出爐。

三強鼎立 雙候選人支持與台恢復建交

根據選前民調，領先的是體育主播出身、隸屬中間右派自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla），川普曾批評他是「準共產主義者」。

民調位居第2、反對黨國家黨（National Party）的阿斯夫拉，上周獲得川普背書，並形容他是「為民主挺身而出的人」。

納斯拉亞與阿斯夫拉均主張中斷與中國及委內瑞拉關係，並恢復與台灣建交。宏都拉斯在2023年與台灣斷交。

執政黨自由與重建黨（Libre）的候選人蒙卡達在選前民調中位居第3名，她支持委內瑞拉總統馬杜洛，並承諾維持與北京的關係。

蒙卡達選前暗示，若落選將不會承認結果，並稱預計晚間初步開票數據是「陷阱」。她表示，執政黨將在投票尚未結束的中午前，自行公布顯示其勝選的民調。

川普特赦籠罩大選 成中美洲政治風向指標

投票前兩天，川普宣布計畫特赦因販毒與武器罪遭判45年的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），並稱此舉是「應宏都拉斯要求」。

另外，宏國軍方強調只承認正式計票結果，不接受快速開票。

此次大選被視為中美洲各國是否逐步向川普路線傾斜的最新指標。近期南美洲的智利與玻利維亞選舉皆由保守派勝出，使得30日的這場投票更受外界關注。

何時公布結果？

根據宏都拉斯國家選舉委員會，投票所於當地時間30日上午7時開放至下午5時，初步結果預計晚間8時後出爐（美東時間11月30日晚9時）。選民將選出總統、國會議員以及地方首長；依照宏都拉斯選制，總統採單輪投票決定勝負。

