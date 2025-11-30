宏都拉斯總統選舉今揭曉 牽動與台外交關係

排名第二的是原首都德古西加巴市長、保守派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）。川普上周力挺他是「捍衛民主的人」。(歐新社)

宏都拉斯總統大選周日在美國總統川普 的壓力下登場，居於領先的兩位候選人都並承諾要和中華民國恢復邦交。

曾任副總統、也擔任過體育主播的納斯拉亞（Salvador Nasralla）在周日投票 前的民調 中居於領先。川普曾批評他「接近共產主義者」。

排名第二的是原首都德古西加巴市長、保守派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）。川普上周力挺他是「捍衛民主的人」。

納斯拉亞和阿斯夫拉都承諾，若是當選，將斷絕與中國大陸和委內瑞拉的關係，並恢復與台灣建立邦交。果真如此，這將是中國大陸自 1990 年以來在中美地區最大外交挫敗。當年尼加拉瓜總統查莫羅（Violeta Chamorro）政府選擇和台北復交，但卡斯楚政府 2023 年又和台北斷交。

執政黨自由重建黨（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）在投票前的民調中落居第三。自由重建黨長年力挺委內瑞拉總統馬杜洛，也主張維持和北京的關係。蒙卡達暗示，若是落敗，她可能不會承認選舉結果，並說周日晚間預定公布的初步開票結果是個「圈套」。她說，自由重建黨將在投票仍在進行期間，自行公布一份「中午前就能證明他們勝選的民調。

川普在社群媒體上表示，他無法和蒙卡達合作，並稱納斯拉亞「不是一個可靠的自由夥伴」。

就在投票前兩天，川普表示，他打算特赦因販毒和非法持有武器罪被判 45 年徒刑的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）。目前尚不清楚這決定是否會影響選情。葉南德茲出身自阿斯夫拉所屬的宏都拉斯國民黨。

川普周日向記者說，宏都拉斯「要求他」特赦葉南德茲。

川普在搭乘空軍一號返華府途中談到這場選舉時說：「我認為這將是一場非常重要的選戰。宏都拉斯的情勢會很值得觀察。」

宏都拉斯參謀總長羅斯福．葉南德茲（Roosevelt Hernández）向當地媒體表示，軍方只會承認完整、正式的計票結果，而不會承認預計於周日晚上公布的快速計票。

這場選舉也是觀察美洲國家是否會順應川普壓力、在經貿關係上和北京畫清界限的指標。上周，智利選民將保守派的卡斯特（José Antonio Kast）送入總統決選；上月，玻利維亞則由主打親商路線的參議員帕斯（Rodrigo Paz）贏得總統決選。