我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

濱崎步釋出上海1.4萬空位演唱會謝幕照 感謝文曝光 網感動：敬業精神

宏都拉斯總統選舉今揭曉 牽動與台外交關係

編譯劉忠勇／綜合外電
排名第二的是原首都德古西加巴市長、保守派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）。川普上周力挺他是「捍衛民主的人」。(歐新社)
排名第二的是原首都德古西加巴市長、保守派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）。川普上周力挺他是「捍衛民主的人」。(歐新社)

宏都拉斯總統大選周日在美國總統川普的壓力下登場，居於領先的兩位候選人都並承諾要和中華民國恢復邦交。

曾任副總統、也擔任過體育主播的納斯拉亞（Salvador Nasralla）在周日投票前的民調中居於領先。川普曾批評他「接近共產主義者」。

排名第二的是原首都德古西加巴市長、保守派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）。川普上周力挺他是「捍衛民主的人」。

納斯拉亞和阿斯夫拉都承諾，若是當選，將斷絕與中國大陸和委內瑞拉的關係，並恢復與台灣建立邦交。果真如此，這將是中國大陸自 1990 年以來在中美地區最大外交挫敗。當年尼加拉瓜總統查莫羅（Violeta Chamorro）政府選擇和台北復交，但卡斯楚政府 2023 年又和台北斷交。

執政黨自由重建黨（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）在投票前的民調中落居第三。自由重建黨長年力挺委內瑞拉總統馬杜洛，也主張維持和北京的關係。蒙卡達暗示，若是落敗，她可能不會承認選舉結果，並說周日晚間預定公布的初步開票結果是個「圈套」。她說，自由重建黨將在投票仍在進行期間，自行公布一份「中午前就能證明他們勝選的民調。

川普在社群媒體上表示，他無法和蒙卡達合作，並稱納斯拉亞「不是一個可靠的自由夥伴」。

就在投票前兩天，川普表示，他打算特赦因販毒和非法持有武器罪被判 45 年徒刑的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）。目前尚不清楚這決定是否會影響選情。葉南德茲出身自阿斯夫拉所屬的宏都拉斯國民黨。

川普周日向記者說，宏都拉斯「要求他」特赦葉南德茲。

川普在搭乘空軍一號返華府途中談到這場選舉時說：「我認為這將是一場非常重要的選戰。宏都拉斯的情勢會很值得觀察。」

宏都拉斯參謀總長羅斯福．葉南德茲（Roosevelt Hernández）向當地媒體表示，軍方只會承認完整、正式的計票結果，而不會承認預計於周日晚上公布的快速計票。

這場選舉也是觀察美洲國家是否會順應川普壓力、在經貿關係上和北京畫清界限的指標。上周，智利選民將保守派的卡斯特（José Antonio Kast）送入總統決選；上月，玻利維亞則由主打親商路線的參議員帕斯（Rodrigo Paz）贏得總統決選。

根據宏都拉斯國家選舉委員會資訊，投票所自當地時間上午 7 點至下午 5 點開放。依宏都拉斯選制，總統採一輪投票決定勝負。

曾任副總統、也擔任過體育主播的納斯拉亞（Salvador Nasralla）在周...
曾任副總統、也擔任過體育主播的納斯拉亞（Salvador Nasralla）在周日投票前的民調中居於領先。(歐新社)

川普 投票 民調

上一則

美國參議員：華府提出讓馬杜洛有機會離開委內瑞拉

延伸閱讀

川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」哈塞特強調市場反應正面

川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」哈塞特強調市場反應正面
美國參議員：華府提出讓馬杜洛有機會離開委內瑞拉

美國參議員：華府提出讓馬杜洛有機會離開委內瑞拉
烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商

烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商
台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事