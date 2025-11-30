我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮設新專區公開點名 抨擊媒體報導「不實偏頗」

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

教宗良14世訪土耳其 群眾冒雨參加伊斯坦堡彌撒

中央社／伊斯坦堡29日綜合外電報導
教宗良十四世11月30日參訪伊斯坦堡藍色清真寺。(路透)
教宗良十四世11月30日參訪伊斯坦堡藍色清真寺。(路透)

羅馬天主教教宗良14世今天參訪伊斯坦堡藍色清真寺，脫下鞋子以示尊重，但並未出現祈禱舉動。隨後，他轉往福斯汽車體育館主持彌撒，吸引數千名信徒冒著雨到場參加。

綜合法新社和路透報導，這位美國籍教宗微微鞠躬後，步入可容納1萬名信徒的藍色清真寺（Blue Mosque），由當地伊瑪目等宗教領袖帶領參觀整個園區。

良14世（Pope Leo XIV）穿著白襪步行參觀，在20分鐘的行程中不時露出微笑，並與其中一位嚮導開玩笑。

不過，與前任教宗不同，良14世並未參訪鄰近的聖索菲亞（Hagia Sophia）。這座傳奇的6世紀拜占庭大教堂，在鄂圖曼帝國時期改為清真寺，後於現代土耳其共和國時期轉為博物館。

此外，今天有數千名信徒冒著雨，參加教宗在福斯汽車體育館（Volkswagen Arena）主持的彌撒，有些人甚至趕搭好幾小時的車程，為的就是一睹教宗風采。

來自剛果共和國、68歲的莫克（Gigi Moke）笑容滿面地說：「我要去參加彌撒，這是我人生第一次！」

27歲的伊朗基督徒難民埃斯凡迪亞里（Kasra Esfandiyari）與母親從西部度假城市伊茲米爾 （Izmir）搭車6小時到場，他直呼：「這是歷史性時刻，跟在電視上看完全不同。」

這場彌撒以多種語言獻上祈禱與讀經，其間穿插動人心弦的合唱詠嘆。

在講道中，良14世勉勵信眾「搭建團結的橋梁」，不論在自身社區也好，不同基督教宗派之間也好，或與其他宗教的弟兄姊妹也好。

他表示：「我們希望一同前行，珍惜彼此的共通點，打破成見與猜疑的高牆，推動相互了解與尊重，為所有人帶來強而有力的希望訊息。」

44歲旅居伊茲密爾的西班牙籍信徒馬貴斯（Elena Gimenez Marques）說：「我們為了來這裡搭了7個小時的巴士，因為對基督徒而言，靠近教宗就像靠近天主一樣。」

教宗 良14世 伊朗

上一則

威脅斷經援 川普強勢干預宏都拉斯大選 分析：恐幫倒忙

下一則

日本北海道捕獲400公斤巨熊 獵友會驚呼「沒看過這麼大隻」

延伸閱讀

香港宏福苑大火震驚全球 教宗良十四世與各國領袖致哀

香港宏福苑大火震驚全球 教宗良十四世與各國領袖致哀
上任後首出訪 教宗良14世將前往土耳其、黎巴嫩

上任後首出訪 教宗良14世將前往土耳其、黎巴嫩
教宗獲美州長贈家鄉芝加哥釀造啤酒 以其暱稱為名

教宗獲美州長贈家鄉芝加哥釀造啤酒 以其暱稱為名
再批川普強硬移民政策 教宗指極度不尊重外國人

再批川普強硬移民政策 教宗指極度不尊重外國人

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉