台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

接壤智利邊境移民潮湧 秘魯宣布緊急狀態、加強監控

編譯中心／綜合29日電
大量移民聚集在智利阿里卡（Arica）的查卡尤塔（Chacalluta）邊境檢查站，等著跨越邊境、進入秘魯。（美聯社）
大量移民聚集在智利阿里卡（Arica）的查卡尤塔（Chacalluta）邊境檢查站，等著跨越邊境、進入秘魯。（美聯社）

秘魯總統赫里（Jose Jeri）28日表示，將宣布與智利接壤的邊境進入緊急狀態。智利一名總統候選人先前曾矢言驅逐無證移民，導致大批移民試圖湧入秘魯。

路透報導，赫里在社群平台X上表示，緊急狀態「將在移民未經授權入境的風險前，帶來安寧」。

秘魯警察總長瓦維德（Arturo Valverde）28日告訴當地電視台Canal N，至少有100名外籍人士正在邊境尋求進入秘魯，其中多數為委內瑞拉人。他說，為因應緊急狀態的宣布，已加強邊境監控工作。

智利極右翼總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）11月20日警告，非法移民必須在未來幾個月內離開，否則他上台後將會予以拘留並驅逐。卡斯特是下個月將與左翼對手賈拉（Jeannette Jara）進行第2輪決選的熱門人選。

卡斯特在邊境發布的影片訊息中說：「如果各位不自願離開，我們會將各位拘留、扣留、驅逐，讓各位只帶著身上有的東西離開。」

中央社引述法新社報導，距離智利首都聖地牙哥（Santiago）以北約2200公里的阿里卡（Arica）邊境地區首長發布的影片顯示，數十人試圖在恰卡盧塔-聖羅沙（Chacalluta-Santa Rosa）邊境口岸離開智利。

一名委內瑞拉移民告訴網路新聞媒體The Clinic，這群人試圖離開智利，是「因為害怕如果卡斯特成為下任總統，他們會被強行驅離」。

這名不願透露姓名的移民說：「他們不讓我們進入秘魯。」

秘魯既是移民來源國，也是拉丁美洲其他地區貧困或暴力受害者前往智利途中經過的中轉國。

非法移民 邊境 委內瑞拉

回應川普G2說 日外相：美中穩定很重要

寒冬前夕 俄飛彈無人機癱瘓烏電力系統 基輔60萬戶斷電

