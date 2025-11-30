我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

愛犬扮捧戒花童 澳洲總理梅開二度迎娶金融圈女友

編譯中心／綜合29日電
澳洲總理艾班尼斯29日梅開二度，與女友赫頓完婚。（路透）
澳洲總理艾班尼斯29日梅開二度，與女友赫頓完婚。（路透）

現年62歲的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）29日再婚，他與從事金融服務業的女友赫頓（Jodie Haydon）在官邸舉行私人婚禮，成為澳洲首位在任內結婚的國家領導人；擔任捧戒花童的是艾班尼斯的愛犬、奧斯卡貴賓犬（cavoodle）「托托」（Toto）。

中央社引述法新社報導，艾班尼斯2019年與前妻離婚，兩人的獨子奈森（Nathan）已成年。他5年多前在墨爾本的一場商務晚宴上認識赫頓，並於去年情人節求婚，當時他說找到了他「想要共度餘生的人」。

艾班尼斯今年5月帶領中間偏左的工黨（Labor Party）在大選中獲得壓倒性勝利，贏得第2個3年任期。他29日在社群媒體上發布1段影片，貼文寫上「已婚」兩字，片中打著領結、神采奕奕的艾班尼斯手牽身著白色長婚紗、面帶笑容的新娘，兩人在撒下的五彩紙花瓣中走過。

這對新婚夫妻並各自發布聯合聲明，表示：「我們非常開心能在家人與摯友的見證下，分享彼此的愛與對未來共同生活的承諾。」

艾班尼斯與赫頓是在證婚官主持下完婚，並由艾班尼斯愛犬托托擔任捧戒小童，婚禮上賓客喝的啤酒出自雪梨的1家啤酒廠。

儀式結束後，新人在美國歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）的歌曲Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)歌聲中步出紅毯，兩人將自12月1日起展開為期5天的澳洲蜜月行程。

澳洲總理艾班尼斯（右）在二婚婚禮上，抱著擔任捧戒花童的愛犬「托托」，與前妻所生的...
澳洲總理艾班尼斯（右）在二婚婚禮上，抱著擔任捧戒花童的愛犬「托托」，與前妻所生的兒子納森合影。（路透）

澳洲 情人節 社群媒體

上一則

毅力號首度錄到火星「閃電」聲 與地球的不太一樣

下一則

俄明年軍費逾1600億 約開戰年3倍 瑞典模擬戰爭演習劍指莫斯科

延伸閱讀

澳洲總理官邸再婚 妻子小16歲 寵物狗遞婚戒

澳洲總理官邸再婚 妻子小16歲 寵物狗遞婚戒
戀愛周年 他偷賣女友金飾包13140元花束相送…女友報警抓人

戀愛周年 他偷賣女友金飾包13140元花束相送…女友報警抓人
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
香港惡火釀37歲消防員殉職 傳下月與交往10年女友結婚

香港惡火釀37歲消防員殉職 傳下月與交往10年女友結婚

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉