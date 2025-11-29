各大航空連夜檢修A320 航班營運未受重大影響

全日空30日表示，已經完成旗下空中巴士A320客機軟體檢修作業，目前已全面恢復正常運航。(路透)

空中巴士要求立即檢修6000架A320系列客機，全球航班可能因此大亂，不過各大航空連夜趕工加上適逢感恩節 假期，大多數公司今天表示檢修完成或接近完成，航班營運未受重大影響。

綜合法新社與路透報導，歐洲最大飛機製造商空中巴士（Airbus）昨天晚間宣布在美國發生技術故障事件後，A320系列相關機型若不更新軟體，不得營運飛行。外界擔心恐有數百架飛機將長期停飛。

不過，多家歐洲主要航空公司表示，實際上航班取消的情況極少或並未出現，儘管在拉丁美洲及亞洲，情況似乎較為嚴峻。

路透指出，這可能是空巴 成立55年最大規模召修事件。空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）坦言，這項修正「確實帶來重大後勤挑戰與延誤」，但強調各航空公司正日以繼夜，確保所需更新「能以最快速度完成，讓飛機盡快重返藍天」。

佛喜於Linkedin發文表示：「我要誠摯向所有受影響航空公司客戶與乘客致歉。但我們認為，沒有什麼比飛行安全更重要。」

今年10月捷藍航空（JetBlue）一架班機發生技術故障，空中巴士昨天指示客戶採取「立即預防措施」。此故障牽涉強烈的太陽輻射，恐會破壞對飛行控制至關重要的數據。

各大航空公司徹夜檢修，將亞洲與歐洲航班延誤情形控制在最低程度，避免旅客輸運的最糟情況發生。對於感恩節假期結束後將迎接人潮的美國，運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，受影響的空中交通「已有重大進展，可望於30日午夜前按時完成修復。」

達菲在社群平台X表示，旅客「不必擔心會有嚴重影響。」

全日空（ANA）營運的空中巴士A320數量為日本 之冠，這家日本最大航空公司及其附屬的樂桃航空，29日取消95個航班，影響1萬3500名旅客；至於它的競爭對手日本航空（Japan Airlines）主要使用波音（Boeing）飛機，未使用空中巴士A320機型。

全球最大A320機型營運商美國航空（American Airlines）表示，旗下480架A320中有209架需要調整，數量低於原先預估，多數預計30日可完成。

法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）接受BFM電視台（BFMTV）訪問時表示，製造商已於昨天起陸續完成逾5000架飛機的調整作業。

他指出，實際上需要較長時間維修的飛機數量，恐遠低於原先估計的1000架。

塔巴羅補充說，「我們一度擔心多達千架的飛機須要調整，目前看來僅剩百餘架需要更長的作業時間。」