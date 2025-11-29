我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

「去廚房替大家做飯」 南加警局高管涉歧視亞裔警員

各大航空連夜檢修A320 航班營運未受重大影響

中央社／巴黎29日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全日空30日表示，已經完成旗下空中巴士A320客機軟體檢修作業，目前已全面恢復正常運航。(路透)
全日空30日表示，已經完成旗下空中巴士A320客機軟體檢修作業，目前已全面恢復正常運航。(路透)

空中巴士要求立即檢修6000架A320系列客機，全球航班可能因此大亂，不過各大航空連夜趕工加上適逢感恩節假期，大多數公司今天表示檢修完成或接近完成，航班營運未受重大影響。

綜合法新社與路透報導，歐洲最大飛機製造商空中巴士（Airbus）昨天晚間宣布在美國發生技術故障事件後，A320系列相關機型若不更新軟體，不得營運飛行。外界擔心恐有數百架飛機將長期停飛。

不過，多家歐洲主要航空公司表示，實際上航班取消的情況極少或並未出現，儘管在拉丁美洲及亞洲，情況似乎較為嚴峻。

路透指出，這可能是空巴成立55年最大規模召修事件。空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）坦言，這項修正「確實帶來重大後勤挑戰與延誤」，但強調各航空公司正日以繼夜，確保所需更新「能以最快速度完成，讓飛機盡快重返藍天」。

佛喜於Linkedin發文表示：「我要誠摯向所有受影響航空公司客戶與乘客致歉。但我們認為，沒有什麼比飛行安全更重要。」

今年10月捷藍航空（JetBlue）一架班機發生技術故障，空中巴士昨天指示客戶採取「立即預防措施」。此故障牽涉強烈的太陽輻射，恐會破壞對飛行控制至關重要的數據。

各大航空公司徹夜檢修，將亞洲與歐洲航班延誤情形控制在最低程度，避免旅客輸運的最糟情況發生。對於感恩節假期結束後將迎接人潮的美國，運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，受影響的空中交通「已有重大進展，可望於30日午夜前按時完成修復。」

達菲在社群平台X表示，旅客「不必擔心會有嚴重影響。」

全日空（ANA）營運的空中巴士A320數量為日本之冠，這家日本最大航空公司及其附屬的樂桃航空，29日取消95個航班，影響1萬3500名旅客；至於它的競爭對手日本航空（Japan Airlines）主要使用波音（Boeing）飛機，未使用空中巴士A320機型。

全球最大A320機型營運商美國航空（American Airlines）表示，旗下480架A320中有209架需要調整，數量低於原先預估，多數預計30日可完成。

法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）接受BFM電視台（BFMTV）訪問時表示，製造商已於昨天起陸續完成逾5000架飛機的調整作業。

他指出，實際上需要較長時間維修的飛機數量，恐遠低於原先估計的1000架。

塔巴羅補充說，「我們一度擔心多達千架的飛機須要調整，目前看來僅剩百餘架需要更長的作業時間。」

日本 空巴 感恩節

上一則

澳洲總理官邸再婚 妻子小16歲 寵物狗遞婚戒

延伸閱讀

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉
強化巡查、路檢與酒駕取締 感恩節長周末紐約州警嚴打危險駕駛

強化巡查、路檢與酒駕取締 感恩節長周末紐約州警嚴打危險駕駛
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂
為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用 9成有假

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用 9成有假

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20

超人氣

更多 >
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財

熬過11月苦日子結束 4生肖年底註定要發橫財
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定